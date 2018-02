Innsbruck – Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) wird in der Causa Festspiele Erl nun aktiv. Sie beruft den Vorstand der Stiftung Tiroler Festspiele Erl ein. Dieser setzt sich aus Palfrader selbst, Stiftungsinhaber Hans Peter Haselsteiner und Jürgen Meindl vom Kulturministerium zusammen. „Ich verlange volle Aufklärung und Transparenz zu allen Vorwürfen und Sachverhalten“, betont die Landesrätin im TT-Gespräch. Sie ist besorgt über den guten Ruf der Festspiele Erl als „Leuchtturm des Tiroler Kulturschaffens“. Die Sitzung soll nächste Woche stattfinden.

Die Vorwürfe gegen Festspielchef Gustav Kuhn sind umfassend. Sie reichen von Lohndumping, despotischem Auftreten gegenüber der Künstlerschaft bis hin zu sexuellem Fehlverhalten. Kuhn, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat sämtliche Anschuldigungen als „Unfug“ zurückgewiesen.

Das Gros der Vorwürfe der Erler Künstlerschaft wurde bisher anonymisiert online verbreitet. Doch nun gibt es ein namentlich gezeichnetes Mail einer ehemaligen Erl-Musikerin, zugestellt an Landesrätin Palfrader, LH Günther Platter und zahlreiche Medien. Auch sie habe bei den Festspielen „Psychoterror und sexuelle Belästigungen erlebt“, schreibt die Musikerin. Die Absenderin betont, dass ihre Vorwürfe nichts mit Gustav Kuhn zu tun hätten. Sie kündigt die Gründung einer Protestbewegung an und will im Mai, vor der Festspielsaison, namentlich mit anderen betroffenen Frauen an die Öffentlichkeit treten, um über die „Zustände im Musikbetrieb aufzuklären“.

Palfrader hat das Mail an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, um prüfen zu lassen, ob die Anschuldigungen strafrechtlich relevant sind.

Die Arbeitsverträge der Musiker in Erl wurden nach den Worten Palfraders schon einmal behördlich geprüft – ohne Beanstandung. Die Landesrätin verlangt nun erneut „volle Einsicht“. Es wurde kolportiert, dass Orchestermusiker aus Weißrussland sich für unter 40 Euro brutto pro Tag verdingen müssen. Kuhn hat von „im Schnitt 65 Euro“ gesprochen, je nach Qualifikation.

Die Ära des 72-jährigen Festivalgründers Kuhn in Erl nähert sich in jedem Fall ihrem Ende. „Wir haben uns schon vor dem Auftauchen der Vorwürfe Gedanken über die Zukunft gemacht“, sagt Palfrader. Sie will Kuhns Posten „entweder noch heuer, spätestens aber 2019“ ausschreiben. „Es geht darum, das Renommee der Festspiele zu erhalten und weiter auszubauen“, so die Politikerin.

Land Tirol und der Bund sind die Hauptfinanziers der Erler Festspiele. Das Land hatte die Förderung erst im Vorjahr auf nunmehr 1,15 Millionen Euro jährlich fast verdoppelt. (mark)