Von Bernadette Lietzow

Wien – Das Theater als Höhle der Löwinnen: So ähnlich muss man sich die Szenerie vorstellen, in die einen die am Donnerstag freudig beklatschte Uraufführung von Christopher Hamptons „All About Eve“ an den Kammerspielen der Josefstadt entführt. Geboten wird, in der süffigen Übersetzung von Daniel Kehlmann, ein nonchalantes Intrigenspiel, das sich eng an die grandiose Vorlage von Joseph Mankiewicz’ mit sechs Oscars ausgezeichnetem Film von 1950 hält und auch auf der Bühne bestehen kann. Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders und die junge Marilyn Monroe sind die Leinwand-Vorbilder, die sich elegant und eloquent um Karriere, Ruhm und Starglanz matchen. Sandra Cervik schlüpft in Davis’ große Schuhe, in die Rolle der Margo Channing, der mit ihren knapp über 40 Jahren schon das (Pelz-)Mäntelchen der alternden Diva umgehängt wird. Fast liebevoll nimmt sich die Broadwaygröße eines weiblichen Fans an, den ihr die beste Freundin Karen (Martina Stilp) vorgestellt hat. Das Mauerblümchen Eve (Martina Ebm, „Vorstadtweib Caro“) entpuppt sich jedoch als berechnende Karrieristin, die ihr großes Vorbild „studiert“, um es schließlich in die Ecke zu drängen. Eve springt für Margo als Zweitbesetzung ein, übernimmt eine für diese geschriebene Rolle, erhält einen renommierten Schauspielerpreis und wird, einem ewigen Kreislauf folgend, selbst von der nachfolgenden „Kollegin“ Phoebe (Swintha Gersthofer) überholt. Sandra Cervik und Martina Ebm gelingt es glaubhaft, die schwindende wie zunehmende Souveränität ihrer jeweiligen Charaktere zu vermitteln. Neben der Leistung des weiblichen Ensembles, dem Susa Meyer noch eine resche Garderobiere Birdie beisteuert, darf nicht das mächtige Männer-Netzwerk vergessen werden: Sie alle, der Theaterautor Lloyd (Alexander Pschill), der Produzent Max (Fritz Egger), der Regisseur Bill (Raphael von Bargen) als auch der eitle Kritiker Addison DeWitt (Joseph Lorenz), sind Strippenzieher und nicht zuletzt Gewinner in diesem Diven-Spiel. Im kühlen, mit ausgesuchten Elementen New Yorks 50er-Jahre-Glamour zitierenden Bühnenbild (Walter Vogelweider) setzt die Inszenierung Herbert Föttingers ganz auf die Kraft seiner Darsteller. Deren Spielfreude beschert einen spritzigen Theaterabend.