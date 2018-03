Von Claudia Funder

Lienz – Man kennt sie als Schöpferin von Heimat- und Bauernromanen. Fanny Wibmer-Pedit (1890–1967) war aber mehr als bloß das. Sie liebte es, literarische Genre-Grenzen zu überschreiten. Aus ihrer Feder stammen ebenso historische Romane, Erzählungen, Legenden, Jugendbücher und Zeitungsartikel sowie religiöse Laienspiele und Volksstücke.

Ihren ersten Roman schrieb Fanny Wibmer-Pedit vergleichsweise spät, nämlich erst mit 38 Jahren. Insgesamt verfasste sie rund 40 Bücher und 20 Theaterstücke.

Besonders gern thematisierte die Autorin, die 1952 Ehrenbürgerin der Stadt Lienz wurde und kurz vor ihrem Tod im Jahr 1967 mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol geehrt wurde, emanzipierte Frauen der Geschichte, die sich starren Konventionen widersetzt hatten. Und: Noch mit 60 Jahren lernte sie Latein, um Akten, die sie für ihre historischen Romane heranzog, zu verstehen.

Das wohl wichtigste Werk von Fanny Wibmer-Pedit ist „Die Pfaffin“. Es hat einen historisch belegten Hexenprozess im damaligen Verhörsaal auf Schloss Bruck – einst Sitz der Gerichtsbarkeit – und die letzte Hexenverbrennung auf dem Boden des heutigen Osttirol zum Inhalt.

Nachgezeichnet wird das auf Tatsachen beruhende Schicksal der Pfarrhäuserin (Pfaffin) Emerenzia Pichlerin, gebürtig aus Defereggen.

Bei der Befragung unter Anwendung von Folter gestand die „Perloger Hexe“, wie Emerenzia auch betitelt wurde, zahlreiche Delikte, die ihr zur Last gelegt wurden und die schließlich das Todesurteil nach sich zogen. Dieses wurde gegen die Frau und zwei ihrer Kinder am 25. und 27. September 1680 auf der Galgentratte östlich von Lienz vollstreckt.

Fanny Wibmer-Pedit beschäftigte sich eingehend mit dem Schicksal der Emerenzia und verewigte es in Buchform. Mit genauer Kenntnis der zur Gänze erhaltenen Prozessakten verfasste sie in den 1930er-Jahren einen Roman zu diesem Thema. Historisch genau zeichnete die Autorin das Lebensbild einer klugen und eigenständigen Frau nach, die vielen Menschen ihrer Zeit unheimlich war, weil sie gesellschaftliche Grenzen überschritt.

Der 50. Todestag von Fanny Wibmer-Pedit war 2017. Bereits damals hätte „Die Pfaffin“ auf Schloss Bruck, dem Originalschauplatz des einst aufsehenerregenden Hexenprozesses, als Bühnenstück zu sehen sein sollen. Die Pläne wurden wegen anderer großer Produktionen verschoben. Heuer werden sie verspätet verwirklicht.

Die Inszenierung des Pedit-Wibmer-Romans von Robert Possenig und der Kulturinitiative Dölsach ist ab 24. August zu erleben. „Es wird insgesamt zwölf Aufführungen geben“, bestätigt Projektleiter Possenig, der in den 1970er-Jahren als Komparse begann und seit 2012 immer wieder Regie führt.

Das Vorhaben hatte er schon seit Langem im Kopf. Jetzt bringt er „die historisch höchstinteressante Geschichte“ auf die Bühne.

„Finanziell unterstützt wird das Theaterprojekt von der Stadt Lienz, der Kulturabteilung des Landes und Sponsoren“, erklärt Possenig im Gespräch mit der TT.

An die 50 Akteure werden das Rad der Zeit zurückdrehen und die Besucher in ein dunkles Kapitel der Tiroler Geschichte entführen. An einem Aufführungsort, der prädestiniert dafür ist: Schloss Bruck.

Wer mittendrin statt nur dabei sein will: Es werden noch Schauspieler gesucht – sowoh­l für größere Sprechrollen als auch Kleindarsteller mit wenig Text. „Das erste Kennenlernen und die Rollenverteilung finden am 29. März um 19.30 Uhr im Tirolerhof in Dölsach statt“, verrät Robert Possenig, der ergänzt, dass man sich bereits jetzt unter Tel. 0650/9100150 bzw. possenig@aon.at melden kann. Noch sei alles offen, auch die Hauptrolle ist noch nicht vergeben.

Die Proben werden Anfang April starten.