Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Was braucht es, dass ein Erwachsener sein Tagebuch aus der Jugendzeit hervorkramt und nicht nur privat darin schmökert, sondern seine Geheimnisse und Schwärmereien vor rund 350 Menschen preisgibt? Ganz viel Mut. Aber auch Lust, mit der Vergangenheit abzuschließen, meint Diana Köhle.

Sie hat das Format „Tagebuchslam“ entwickelt und hier ist der Name Programm. Beim Tagebuchslam werden Beiträge aus alten Tagebüchern vorgetragen, der Ablauf ähnelt dabei einem normalen Poetry Slam: Vier Kandidaten lesen gegeneinander ausgewählte Tagebucheinträge vor. Mit allen Peinlichkeiten, die da eben drinstehen. Das Publikum entscheidet mittels Applaus, wer gewinnt. „Stell dich deinen Jugendsünden“, lautet das Motto der Reihe.

„Natürlich dürfen Namen verändert werden. Es geht ja nicht darum, über die Slammer zu lachen, sondern miteinander. Jeder wird merken, dass die Pubertät für alle die gleichen Krisen parat hatte“, betont Köhle. Und natürlich werden die Einträge vorher überprüft: Die sollten schon etwas älter sein und nicht aus der jüngsten Zeit. Vorgelesen werden darf aber, was beliebt. Die wichtigsten Themen: enttäuschte Liebe, erste Küsse, die große Schwärmerei. „Viele der Leser rechnen auch mit der Zeit ab oder mit einer bestimmten Person. Gerade hier in Innsbruck hatte ich einmal eine Leserin, die über eine enttäuschte erste Liebe geschrieben hatte. Im Publikum saßen zwei Mädels, die in der Beschreibung des Angebeteten ihren Onkel wiedererkannten. Schön, wenn man dann gemeinsam über diese Zufälle lachen kann“, erzählt Köhle.

Die gebürtige Nassereitherin hat das Slam-Format für Österreich entwickelt und zu einem Quotenschlager gemacht. Insgesamt 341 unterschiedliche Kandidaten stellten sich an 107 Tagebuchslam-Abenden ihren individuellen Jugendsünden. Und das Publikum ist hautnah dabei. Aber was steckt hinter dem Erfolg? „Jeder kann seine fünf Minuten Ruhm genießen. Beim klassischen Poetry Slam gibt es inzwischen schon so viele professionelle Leser, da ist der Zugang vielleicht schwieriger. Interessant sind auch die unterschiedlichen Altersklassen, die aber alle über die gleichen Probleme schreiben. Mein ältester Teilnehmer bis dato war 90 Jahre alt. Das sind dann nicht nur lustige, sondern auch extrem berührende Momente“, verrät Köhle.

Entwickelt hat die Tirolerin das Format in Wien, wo sie seit 2003 lebt. „Hier begann ich mit der Organisation von Poetry Slams. In Tirol saß ich immer nur im Publikum“, erzählt die Moderatorin. Vor allem bei Bruder Markus Köhle, selbst Urgestein der österreichischen Poetry-Slam-Szene, Mitbegründer des Bäckerei-Poetry-Slams und heute „StaTTschreiber“ in Wels. Gemeinsam begründeten die beiden Geschwister auch den Ö-Slam, die österreichische Poetry-Slam-Meisterschaft.

Seit 2009 betreibt Diana Köhle in Wien mehrere Formate, darunter den „SlamB“ im Literaturhaus oder eine Zeitlang auch das „Slam Panopticum“, eine Reihe, in der jede Ausgabe unter einem anderem Thema stand. Im April 2013 organisierte Köhle in diesem Rahmen den ersten „Diaryslam“ – gleich ein großer Erfolg. Eröffnet hatte sie damals noch mit eigenen Beiträgen. „Ich habe früher sehr viel Tagebuch geschrieben, da war also einiges an Material zum Slammen da“, erzählt Köhle. Inzwischen lässt sie aber lieber Kandidaten vor.

Nach dem umfassenden Erfolg im Wiener TAG-Theater und der Show „Liebes Tagebuch“ im ORF entstand 2015 der Plan, mit dem Format auch in die Bundesländer zu gehen. „Ich kehre immer gern nach Tirol zurück, obwohl es besonders schwierig ist, Teilnehmer zu finden. Hier wollen mehr im Publikum sitzen und mitlachen.“ Das zeigt sich auch an den stets ausverkauften Vorstellungen, die Köhle in Innsbruck veranstaltet.

2017 wurde aus dem Slam schließlich ein Buch. In „Wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber er nur oben“ (ein Zitat aus dem Tagebuch von Köhle) verarbeitet sie vier Jahre Tagebuchslam. 83 Kandidaten erklärten sich bereit, Textstellen für das Buch herzugeben. Der älteste Eintrag datiert auf das Jahr 1916. Das Besondere: Nach den Einträgen folgen leere Seiten, die Leser selbst können hier wieder anfangen, Tagebuch zu schreiben.

Denn auch Köhle selbst hat das Tagebuch-Schreiben wieder für sich entdeckt. Und schreibt inzwischen leidenschaftlich: „Ich kann das Tagebuchschreiben nur empfehlen. Damit kann ich einen Tag perfekt abschließen. Und das Gute ist: Es ist nie zu spät, um mit dem Tagebuchschreiben zu beginnen.“