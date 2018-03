Von Marian Wilhelm

Graz – „Immer wenn Murer ins Ghetto kam, befahl er allen Arbeitern, sich auf den Boden zu legen und wie Hunde zu bellen.“

Diese Zeugenaussage aus den Nürnberger Prozessen beschreibt den steirischen SS-Führer Franz Murer. Der Spielfilm „Murer – Anatomie eines Prozesses“ unter der Regie des Österreichers Christian Frosch beschäftigt sich mit dem Skandal-Prozess von 1963 gegen den „Schlächter von Wilna“. Der brisante Gerichtsfilm eröffnet heute das Filmfestival Diagonale in Graz.

Als Stabsleiter des Gebietskommissars war Franz Murer an der Ermordung der 80.000 Juden, die im litauischen Ghetto Vilnius (deutsch Wilna) lebten, beteiligt; nur etwa 600 überlebten.

Der Film thematisiert die Nachkriegszeit, beschäftigt sich mit der Schuld der kollektiven Verleugnung dieser Schuld: „Mich interessierte beim Murer-Kriegsverbrecherprozess weniger, zum wiederholten Male die Verbrechen des NS-Regimes nachzuerzählen, sondern genau hinzusehen und zu verstehen, wie sich die vom Wesen her grundsätzlich verschiedenen Gruppen (Täter, Opfer und Zusehende) in der Republik Österreich darstell(t)en“, so Frosch.

Anhand der Justiz-Aufzeichnungen wird das Geschehen innerhalb und außerhalb des Gerichtssaals dargestellt. Franz Murer (Karl Fischer) mimt den ganzen Prozess hindurch den Unwissenden und behauptet sogar, es handle sich um eine Verwechslung. Karl Fischer spielt diesen NS-Kriegsverbrecher – ein mittlerweile angesehener steirischer Großbauer – von Anfang bis Ende in eiskalter Reduziertheit. Als ÖVP-Bauernbund-Funktionär nützte Murer zudem seine hervorragenden Kontakte bis hinauf zu ÖVP-Bundeskanzler Gorbach und SPÖ-Justizminister Broda. Der Film spart auch die Intrigen der politischen Elite nicht aus. Die aus aller Welt nach Graz angereisten Überlebenden legen dagegen auf Deutsch, Jiddisch und Hebräisch Zeugnis von der Schuld Franz Murers ab. Ein Vater berichtet wie sein Sohn vor seinen Augen ermordet wurde, ein anderer Sohn wiederum berichtet von der Erschießung seines Vaters durch Murer persönlich. Eine besondere Rolle nimmt dabei auch der Tiroler Staatsanwalt Schuhmann ein, dargestellt vom in Wien lebenden Außerferner Roland Jaeger.

Regisseur Frosch versteht seinen Film „nicht als historisierenden, sondern als politischen Film, bei dem es darum ging, das brisante Material so authentisch wie möglich ‚zum Sprechen‘ zu bringen“. Auch wenn der Film stellenweise an den berühmten Gerichtsthriller „12 Angry Men – Die zwölf Geschworenen“ von Sidney Lumet erinnert, bedient sich die Tatsachen-Verfilmung eher einer kursorischen Montage, die sich zusätzliche Dramatisierung nur sparsam außerhalb des Gerichtssaales erlaubt. Das Zustandekommen des bekannten Skandal-Urteils über 137 Filmminuten ist dabei ebenso intensiv wie erschreckend.

Als Eröffnungsfilm der diesjährigen Diagonale heute Abend in Graz kommt dem Film eine besondere Bedeutung in Bezug auf die gegenwärtige politische Lage zu: „Murer“ erzählt von der Machtlosigkeit der Wahrheit – und wie leicht Politik jenseits moralischer Werte agieren kann – wenn alle mitspielen. Franz Murer lebte nach dem Prozess noch 30 Jahre unbehelligt auf seinem steirischen Hof in Gaishorn am See.