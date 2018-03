Nikolsdorf – Das TheaterNetzTirol ist ein Programm für Mitgliedsbühnen des Theater Verbands Tirol, das mit der Landesregierung entworfen wurde, um die Lebendigkeit der heimischen Theaterlandschaft zu fördern. Mit so genannten „Spieltagen“ bietet es die Möglichkeit von Treffen verschiedener Gruppen, bei denen Spieler nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auch im Zuschauerraum Platz nehmen. Diese stellen sich im Anschluss selbst der Situation, vor Kollegen anderer Regionen zu mimen. Es handelt sich also quasi um Gastspiele, bei denen es zu bereichernden Begegnungen und zum künstlerischen Austausch kommt.

Erstmals finden heuer zwei Spieltage in Nikolsdorf im Theaterbezirk Lienz statt, und zwar am 14. April (14 bis 22 Uhr) und am 15. April (11 bis 16 Uhr). Das Minitheaterfestival wird im Kultursaal der Gemeinde steigen.

Und im Zuge dieser mit Spannung erwarteten beiden Spieltage wird der Theaterverein Nikolsdorf auch sein 60-Jahr-Jubiläum feiern.

1957 hatte sich eine rührige Truppe zusammengefunden, um dem Laienspiel zu frönen. Zum Bau der Bühne wurden damals die erforderlichen Materialien „zusammengebettelt“. Auch der alte Vorhang aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war aufgetaucht, denn bereits damals waren Stücke aufgeführt worden. Aufzeichnungen dazu fehlen aber. Was noch zu kaufen war, ließ man anschreiben – in der Hoffnung, den Betrag durch die Einnahmen abdecken zu können. Ende Dezember 1957 wurde das erste Stück, „Die Wildkatz“, aufgeführt. Die Konstituierung des Theatervereins Nikolsdorf erfolgte im Juni des Folgejahres.

Heute zählt dieser rund 50 Mitglieder, davon 15 bis 20 aktive. Obfrau ist Marianne Mair, Spielleiter Sigmund Huber.

Bei den „Netztagen“ in Nikolsdorf wird für jeden Geschmack etwas dabeisein. Das Programm reicht von langen und kurzen Stücken über Monologe, Kabarett, Hörspiele und Sketche bis zu Dramen, Krimi und Komödie. Auch ein Kinder- und Jugendtheater soll die Spieltage bereichern.

Mit dabei sein wollen die Wildschönauer Heimatbühne, die Theatergruppe Stans, die Kufsteiner Heimatbühne, das Stadttheater Kufstein, Westbahntheater Innsbruck und Theaterpädagoge Armin Staffler. Auch Bühnen aus Südtirol und Kärnten wollen dem Osttiroler Verein die Ehre erweisen. Und es soll Beiträge aus dem Theaterbezirk Lienz geben. Auf der Bühne steht natürlich auch der Jubiläumsverein selbst – mit seiner Theaterjugend und seinen „junggebliebenen“ Mitgliedern.

Der Eintritt ist an beiden Spiel-Netztagen frei, um Spenden wird ersucht. Platzreservierungen wird es keine geben. (TT, func)