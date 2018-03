Von Stefan Musil

Wien – Am Ende kracht die Eisenbahnlok in den neuen Festsaal. Am Heck klebt groß der Scheck von einer Milliarde. Der Chor singt dazu sein Preislied. Knallig ausstaffiert, eine Horde herausgeputzter Neureicher. Die Geldgier kriegt ihre große Show. Amen.

Dass Alfred Ill, ein Bürger der Kleinstadt, die Güllen heißt, aber überall liegen kann, dafür erschlagen wurde, zählt nicht. Alles gerechtfertigt, endlich Gerechtigkeit! Gerechtigkeit für Claire Zachanassian, die als junges Mädchen, von Ill schwanger und als Hure verleumdet, aus Güllen getrieben wurde. Nach 45 Jahren kehrt sie, unermesslich reich geworden, zurück, und setzt die Milliarde auf Ills Kopf aus. Den Sarg, den hat sie auch gleich mitgebracht.

Friedrich Dürrenmatts bitterböse Tragikomödie kennt man noch aus der Schule, Gottfried von Einems 1971 an der Wiener Staatsoper uraufgeführte Vertonung kaum mehr. Der Anlass macht es möglich. Gottfried von Einem hätte heuer seinen 100er gefeiert, und das Theater an der Wien stellt, bevor die Staatsoper bald mit „Dantons Tod“ nachzieht, nun „Der Besuch der alten Dame“ wieder zur Diskussion. Das gelingt rundum hervorragend. Keith Warner hat mit instinktsicherer Theaterpranke das Stück höchst wirksam auf die Bühne gewuchtet. Balanciert das Werk gelungen zwischen skurriler Komödie und Tragödie aus, wird nur am Ende ein wenig schrill. Als kongenialen Mitspieler hat er seinen Ausstatter David Fielding, der mit ungeheurem Raffinement und Witz Güllen und seine vielen Schauplätze ins Theater zaubert.

Zu Beginn befinden wir uns noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Schäbig grau liegt der Bahnhof. Die Modelleisenbahn pfaucht auf ihrer Trasse über den Köpfen herbei. Sie bringt die Milliardärin, die im knallgelben Outfit, mit feuerroten Haaren wie eine Farbbombe in das arme Kleinbürgernest platzt. Katarina Karnéus ist die ihre Welt mit Geld beherrschende Claire, plastisch als Figur, stimmlich ausdrucksstark, textdeutlich. Sie setzt mit ihrem Kopfgeld die von Warner ausgedachte Zeitreise in Gang. Die Geldgier der Bürger, die ihre Moral rasch über Bord werfen, ist schnell entfacht. Bald sind wir in unseren Tagen gelandet, wo Geiz und Gier längst geil geworden sind.

Als Alfred Ill, der zusehen muss, wie sich alle um den Preis seines Lebens korrumpieren lassen, findet Russell Braun mit klangschönem Bariton zu melancholischer Abgeklärtheit. Rund um ihn agiert ein trefflich gewähltes Ensemble. Etwa Raymond Very, der mit kraftvollem Tenor als Bürgermeister Ill gar zum Selbstmord ermuntert. Cornelia Horak hat prägnante Momente als Ills Gattin, die sich flugs den Persianer umhängt. Markus Butter ist der mehr als scheinheilige Pfarrer und Adrian Eröd darf als Lehrer ein paar Gewissensbisse zeigen, während der Arnold Schoenberg Chor prägnant als Bürgermob herumschwirrt.

Michael Boder hat mit dem blendenden ORF Radio-Symphonieorchester Wien die Partitur phänomenal einstudiert. Ein Werk, dass seine Entstehungszeit nicht ganz verleugnen kann, und in dem Von Einem tonal geblieben ist. Er inspirierte sich an der Historie zwischen Strauss, Mahler, Bruckner, Wagner und vielem mehr. Doch hat er dies zu einer eigenen, gekonnten und, dank solcher szenischer Aufbereitung, immer noch wirksamen Musiktheatergeschichte amalgamiert.