Von Edith Schlocker

Innsbruck – Ein kleiner Tisch, auf dem ein Glas Wasser und eine Karaffe stehen, sowie ein Stuhl genügen als Requisiten. In einer Nische rechts im Hintergrund sitzt die vierköpfige Band, dazu da, um für Stimmung in Lok Vekemans’ Stück „Judas“ zu sorgen. Was sie auch mit den unterschiedlichsten Musiken tut, leider oft etwas zu laut, was es Helmuth A. Häusler bisweilen schwer macht, sie zu überschreien.

Der in dieser Rolle großartig ist, regelrecht über sich hinauswächst. Er spielt nicht nur den Judas, er wird mit jeder Faser seines Körpers zu ihm. Was ihm der fabelhafte Text der niederländischen Autorin Lot Vekemans naturgemäß vereinfacht. Seine deutsche Erstaufführung 2012 in den Münchner Kammerspielen in der Regie von Hausherr Johan Simons wurde viel bejubelt und an den unterschiedlichsten Orten nachgespielt.

Während in München Judas als nackte Rückenfigur dem Publikum ausgeliefert ist, ist er in der Inszenierung von Stefan Bric nur seelisch nackt. Kommt der in einen grauen Straßenanzug gekleidete Judas als Mensch wie du und ich daher, als Zwitter aus historischer Figur und mit dem Hand­y spielender Zeitgenosse. Um mit dem Publikum in einen spannenden, gut einstündigen Dialog zu treten, dem sich niemand entziehen kann.

Am Beginn startet er unerwartet mit der Behauptung, dass jemand im Saal sei, der keinen Eintritt bezahlt habe. Und das sei schlicht und einfach nicht fair, nicht anständig, sagt ausgerechnet Judas. Womit klar wird, dass es an dem Abend zwar um die vor mehr als 2000 Jahren spielende Geschicht­e des Jesus-Verräters Judas geht, kreisend allerdings um die ewig gültigen Fragen von Schuld und Sühne, Freundschaft, Abhängigkeiten, Zweifeln, Ängsten, Doppelmoral, dem Streben nach Macht und der offensichtlich nicht ausrottbaren Sehnsucht vieler nach einem starken Führer.

Judas ist ein Mensch, dem es schwerfällt, immer im Schatten seines Meisters zu stehen. Er will zu den Herrschern, nicht zu den Opfern gehören. Ohne zu wissen, dass er letztlich ein „Werkzeug war, vom Schicksal geschlagen“, wie es in dem trotz mancher plakativer Klischees erschreckend wahren Text heißt. Um Schuld auf sich zu laden, die niemanden interessiert. Weshalb er sich selbst richtet, „weil es niemand anderer tun wollte“. Die Frage, ob Jesus ihm vergeben hätte oder ob seine Barmherzigkeit schon ausgebrannt war, muss unbeantwortet bleiben.

Die Gedanken, die Lot Vekemans ihrem „Judas“ in den Mund legt, bieten jede Meng­e Potenzial zum Nachdenken. Wobei im geschickten Switchen zwischen den historischen Geschehnissen und dem Heute der Abend nie zu einer schwerblütig moralinsauren Geschichtsstunde verkommt. Die Emotionen sind in Aufruhr, wechseln ständig wie der Ton und das Licht. Etwas weniger von Letzterem wäre allerdings durchaus mehr gewesen, wie man sich für den wunderbaren Helmut A. Häusler generell einen etwas fantasiebegabteren Regisseur gewünscht hätte.

„Judas“ im Innsbrucker Keller­theater ist übrigens die Adaption einer Inszenierung von Stefan Bric für das Kufsteiner „Theater in der Arche“ aus dem vergangenen Jahr.