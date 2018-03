Von Bernadette Lietzow

Wien – „Des is eine Vorsehung. Anders kann i mir des nit erklären. Des liegt ma im Bluat. I muaß a Theaterspieler wern.“ Schlüsselworte, die Felix Mitterer seinem Helden Benedikt Höllrigl in den Mund legt, als der Waldschratt mit Andreas-Hofer-Anmutung zum Vorsprechen auf einer großen Wiener Bühne erscheint. Dass das Tiroler Naturtalent eigentlich der mit Arbeitsverbot belegte jüdische Schauspieler Kirsch ist, der die Ausformungen des nationalsozialistischen Rassenwahns ad absurdum führen will, ist der Angelpunkt von Mitterers Bühnenstück „In der Löwengrube“.

Zugrunde liegt dieser Farce die wahre Geschichte von Leo Reuss, der als vermeintlicher Bauer im politisch aufgeheizten Ständestaat Schuschniggs große Erfolge am Theater in der Josefstadt feierte. Er wurde enttarnt und entlassen, die Bugwellen seines Schelmenstücks erreichten jedoch selbst Hollywood, was Reuss 1937 die Emigration in die USA ermöglichte – und ihm als makabre Fortsetzung seiner Posse zahlreiche Filmrollen als „bad German“ einbrachte.

Mitterer wirft seinen „Daniel“ Arthur Kirsch in die weitaus gefährlichere Löwengrube des NS-Staates. Der „Anschluss“ ist soeben vollzogen. 80 Jahre danach steht somit auch ein Stück Zeitgeschichte auf dem Spielplan jenes Theaters, dessen Direktor Otto Schenk, wie Mitterer in seinen Erinnerungen ausführt, 1998 die Uraufführung mit dem Argument verweigert hatte, dass die „österreichischen Nazis nicht so schlimm gewesen wären wie die deutschen“.

Im Stück widersprechen Kirschs Kollegen dieser Einschätzung, auf ihr Geheiß muss Kirsch im Rahmen einer grausigen „Reibpartie“ den Bühnenboden reinigen. Auf seine Frau Helene Schweiger (Pauline Knof), die eitle Diva des Hauses, kann er ebenso wenig zählen wie auf den nervösen Theaterdirektor Meisel (Peter Scholz), einzig der Bühnenmeister Eder (Alexander Strobele) und die junge Schauspielerin Olga Sternberg (Alma Hasun) scheinen Aufrechte zu sein.

Florian Teichtmeister ist anfänglich ein fast quälend duldsamer Kirsch, umso massiver tritt er dann als „Tiroler Golem“ in Erscheinung: um in erstaunlich exzellentem Bergler-Dialekt ebenso komödiantisch wie beklemmend einen Rassisten in Lederhosen auf die Bühne zu stellen und zugleich einen Kirsch, der, getrieben von Rache, die In­strumente der Machtausübung gegen seine ehemaligen Peiniger richtet und letztendlich scheitert.

In einigen Szenen gelingen so auf der nahezu leeren Bühne dichte Momente, oft jedoch verwendet Regisseurin Stephanie Mohr zu schwache Mittel, um die im Stück expliziten Bedingtheiten der NS-Diktatur wirksam zu bebildern. Die Nazis Polacek (André Pohl), Strassky (Alexander Absenger) und der junge Jakschitz (Tobias Reinthaller) bleiben wie auch Propagandaminister Goebbels (Claudius von Stolzmann) schablonenhaft. Gewandt dagegen vermittelt sich das Spiel im Spiel, verschränken sich die vielgestaltigen Ebenen der Täuschung.

Bravos für das Ensem­ble und „Neo-Siebziger“ Felix Mitterer.