Von Markus Schramek

Hall – Theater auf Basis von Texten Elfriede Jelineks ist selten ein Ausflug in die Amüsiermeile. Dicht und düster im Grundton, bisweilen versetzt mit einer ordentlichen Portion Gift und Galle (nicht nur) den Mannsbildern gegenüber: So bahnt sich das wortgewaltige Schaffen der Nobelpreisträgerin seinen Weg. Einen blendenden Eindruck dessen vermittelte Jelineks Schauspiel „Schatten (Eurydike sagt)“ am Samstag im Haller Salzlager im Rahmen des Osterfestivals.

Von einer Schlange gebissen, ist Eurydike todgeweiht in der Unterwelt gelandet. Gemahl Orpheus, der begnadete Sänger und sagenhafte Popstar, wünscht sich die Gemahlin (Gespielin?) zurück. Was aber will sie selbst? Hat sie noch Bock darauf, weiterhin als „die Frau von“ zu gelten?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lässt Regisseurin Sabine Mitterecker Eurydike als weibliches Dreigestirn auftreten. Die drei Schauspielerinnen haben in dieser Konstellation schon auf Bühnen in Wien für positives Aufsehen gesorgt.

Sarah Melis verkörpert Eury­dike als „fashion victim“: stets auf der Jagd nach neue­n Klamotten, die rasch wieder beim Altbestand landen. „Neue Kleider, um jemand anderer zu sein“, sind es für diese Eurydike. „Fetzen, die niemand braucht“, wirft da der Konsumkritiker rasch ein.

Christina Scherrer, Eurydik­e Nummer 2, bemüht sich inzwischen darum, ihren Gespons mit dessen eigenen Waffen vergessen zu machen. Sie zeigt sich als angehender Rockstar in knallenger Lederhose und frechen T-Shirts, die E-Gitarre lässig umgehängt.

Alexandra Sommerfeld, dritt­e Eurydike im Bunde, ist die reife Dame. Ihr steht der Sinn nach Selbstverwirklichung als Dichterin. Alle drei Frauen lästern auf das Heftigste über Orpheus und seine Groupies ab, die ihm lüstern jeden Körperteil öffnen.

Rastlos herumwandernd, gleichsam ambulant, nützen die drei Akteurinnen die endlos wirkende Location des Salzlagers. Gram und Verbitterung darüber, im Vorleben stets nur als Objekt behandelt worden zu sein, lassen keinen Stillstand zu.

Gefordert ist somit aber auch das Publikum. Es hat keine fixen Sitzplätze und bewegt sich, fast lautlos, mit den Akteurinnen durch den Raum. So unmittelbar erlebt man Theater selten.

Anfänglich ist der Wortschwall je nach Standort schwer zu verstehen (obwohl Eurydike 1, 2 und 3 mit Mikros ausgestattet sind). Doch die Saaltechnik bekommt das in den Griff. So bleibt der Eindruck von drei herausragenden Darstellerinnen und von einem Stück zum Sich-Einlassen – mit offenem Ausgang. Denn am Ende wird es stockdunkel im Salzlager.