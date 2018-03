Von Markus Schramek

Berlin, Innsbruck – Ty Boomershine ist Jahrgang 1968. „So what?“, meint der Amerikaner zu diesem Datum. Doch sein aktueller Job ist für einen 49-Jährigen ungewöhnlich. Ty ist Mitglied des Tanzensembles „Dance on“ – aktives Mitglied auf der Bühne wohlgemerkt.

Der Amerikaner und seine Kolleginnen und Kollegen sind allesamt Best Agers. Sie zählen mindestens 40 Lenze. In diesem Alter haben Tanzprofis in den meisten Ensembles keine Chance mehr. „Dance on“ (deutsch: Tanze weiter) sieht sich als Gegenentwurf. Die Truppe, die von Berlin aus auf internationale Bühnen ausschwärmt, wurde ausschließlich aus älterem Personal rekrutiert. Mehr als 200 Performer wollten dabei sein.

Ty wird in Innsbruck Teil eines tanzenden Quintetts sein. „7 Dialogues“ und „Man Made“ heißen die beiden Stücke, die am Samstag in der Dogana im Congress zu sehen sind, erstmals in Österreich (Infos www.osterfestival.at).

„Normalerweise sieht das Publikum nur sehr junge Tänzer in deren 20ern auf der Bühne“, schildert Ty der TT das Besondere des bevorstehenden Auftritts. „Bei uns ist es anders: Da sind viele im Publikum und die Tänzer im selben Alter.“ Aufgrund dieser Tatsache entstehe ein besonder Bezug zum Geschehen auf der Bühne, sagt Ty. Das Alter, so ist er überzeugt, sage über Qualität von Tanz nicht viel aus: „Das ist wie beim Wein: Junger Wein hat seine Qualitäten, aber natürlich auch der ältere.“

Erfahrung und Reife sind aus der Sicht Tys, der seit 30 Jahren professionell tanzt, ein großer Vorteil. „Man weiß mit den Jahren besser, wie der Körper funktioniert, und auch die Ausdauer hat man besser im Griff.“ Jedenfalls sei das Tanzen in jungen Jahren „eine wesentlich schmerzvollere Erfahrung“ gewesen. Blessuren und Verletzungen werden seltener. Ganz ohne Schmerzen gehe es beim modernen Tanz ohnehin nicht ab.

Wie lange er noch weitermacht, darauf will Ty sich nicht festlegen. Möglicherweise noch eine ganze Weile: „Ich habe ja nie geplant, mit 50 noch auf der Bühne zu stehen.“ Und das wird er in jedem Fall.