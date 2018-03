Von Markus Schramek

Innsbruck — Hält man Nachschau im historischen Kalender, dann gibt es immer etwas zum Feiern. Das Tiroler Landestheater (TLT) hat sich für die Spielzeit 2018/19 mehreren Jahrestagen verschrieben. Die Republik Österreich wird 100 Jahre alt, das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI) sogar 125. Und Tanztheaterchef Enrique Gasa Valga feiert ein Jubiläum im Kleinen: Seit zehn Jahren werkt der Spanier in Innsbruck.

Einen Neustart gibt es freilich auch. Zur Freude aller Beteiligten geht Anfang Oktober das Haus der Musik gleich neben dem Landestheater in Betrieb. Kammerspiele und Symphonieorchester sind künftig unter dem Dach dieses Großbaus zu finden.

Die Eckpfeiler sind damit eingerammt für das Programm 18/19. TLT-Intendant Johannes Reitmeier stellte dieses gestern der Presse und Freunden des Hauses vor. Der Chef und seine Spartenleiter ernteten wohlwollendes Nicken. Der Spielplan ist bunt, ehrgeizig und auch anspruchsvoll. Hier ein Querschnitt.

1. OPER:

Die Publikumsmagneten „Carmen" (ab 21.9.) und „Don Giovanni" (ab 15.6.) bilden die Klammer des Opernangebots. Dazu kommen, unter anderem, Verdis „Simon Boccanegra" und, als österreichische Erstaufführung, „Liliom" von Johanna Doderer. Reitmeier selbst führt Regie bei der Kammer­oper „The Fall of the House of Usher". Die Musik stammt von Philip Glass, die Texvorlage von Edgar Allan Poe.

2. SCHAUSPIEL:

Hier wimmelt es vor Ur- und Erstaufführungen zum Schwerpunkt 100 Jahre Republik. Keines der Stücke war schon in Innsbruck zu sehen. An manchem Text wird noch gearbeitet — vor allem für die Eröffnung der Kammerspiele im Haus der Musik am 7. Oktober mit Felix Mitterers Auftragswerk „Vomperloch". In dieser Schlucht hielten sich Deserteure im 2. Weltkrieg versteckt.

Weiters zu sehen: „Radetzkymarsch" (nach Joseph Roth) und die beiden Auftragswerke „Die Österreicherinnen" (von Thomas Arzt) und „Phantasma X" aus der Feder des Tirolers Martin Plattner. Mit „Die Deutschlehrerin" nach dem Roman von Wahl-Innsbruckerin Judith Taschler und „Amras", basierend auf Thomas Bernhards Erzählung, gibt es weiteren Tirolbezug.

3. MUSICAL UND TANZTHEATER:

Im Musicalfach wird der Straßenfeger „West Side Story" wieder aufgenommen. Neu dazu kommen „Hello Dolly" und „Chicago". Bei Letzterem führt Tanztheaterchef Gasa Valga Regie. In seinem Stammfach sind die Tanzstücke „Una noche elegante" und Shakespeares „Sommernachtstraum" geplant. „Frida Kahlo", ab 2011 33-mal gespielt und preisgekrönt, kommt neu bearbeitet.

4. SYMPHONIEORCHESTER:

Das TSOI ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Chefdirigenten. Im Juni soll der Nachfolger Francesco Angelicos feststehen. Mit einem Jubiläumskonzert zu 125 Jahren Bestehen des Orchesters beginnt am 18.10. die neue Konzertsaison. Der neue Chef geht dann erstmals beim 5. Symphoniekonzert im März 2019 ans Dirigentenpult.

5. TICKETS:

Die Kartenpreise steigen um drei Prozent. Schriftliche Reservierungen für die Saison 18/19 sind ab sofort möglich. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juni. Infos unter www.landestheater.at