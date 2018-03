Rattenberg – Zum Start der Spielsaison traf sich der Theaterverein zur Jahreshauptversammlung. Dieses Mal standen Neuwahlen auf dem Programm. Und wie es nicht anders zu erwarten war, wurd­e die langjährige Obfrau Claudi­a Lugger einstimmig wiedergewählt. Seit 16 Jahren leitet Lugger die Geschicke des erfolgreichen Theatervereins. „Es freut mich sehr, dass der Verein so geschlossen hinter mir steht“, bedankte sich Lugger beim Ensemble. Unterstützt wird sie von ihrem Vorstand, der 13 Personen vereint.

„Die Schlossbergspiele sind zu einem großen Kulturträger unserer kleinen Stadt geworden. Das ist auch dem unermüdlichen Einsatz von Claudia Lugger zu verdanken“, meinte dazu Bernhard Freiberger, der Bürgermeister von Rattenberg.

Der Rückblick auf die vergangene Theatersaison fiel wenig erfreulich aus. Schuld daran sei das Wetter gewesen. „Die Vorhersagen sind so ungenau und das Wetter ist punktuell so verschieden. Das gab es früher einfach nicht“, meinte Lugger. Von zehn abgesagten Vorstellungen mussten sieben wegen des Wetters abgesagt werden. Die letzte Produktion, „Die Kluibenschäde­l-Saga“, zählte 5000 Zuseher. Im Vergleich zu Aufführungen wie „Die Huttere­r“, zu denen 12.000 auf den Schlossberg kamen, ist das eine eher magere Ausbeute. Die Proben für die nächste Produktion haben im Februar begonnen. Der Verein steckt mitten in den Vorbereitungen. Und eines kann bereits verraten werden: Die Uraufführung von Felix Mittere­r soll nicht nur die Glocken zum Klingeln bringen. Mit dem „Glöckner von Notre Dame“ nach Victor Hugo wird Felix Mitterers Adaptierung zu sehen sein. Weil es sich um die einzige Uraufführung eines Mitterer-Stücks in diesem Sommer handelt, hofft der Verein auf besonders reges Publikumsinteresse.

„Felix Mitterer ist mit diesem Stoff an uns herangetreten. Für uns ist das Stück ein wahres Geschenk“, meint Lugger. Eine der größten Herausforderungen bringt dieses Mal das Bühnenbild mit sich, denn ein acht Meter hoher Glockenturm muss in seinen Einzelteilen durch das schmale Burgtor auf den Schlossberg transportiert werden. Wie in den letzten Jahren wird Erich Eberharter mit dem Bühnenbau betraut. Für die Regie wurde Pepi Pittl gewonnen. (gg)