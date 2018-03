Von Michael Domanig

Telfs – Statt der angesuchten 170.000 Euro erhalten die Tiroler Volksschauspiele heuer nur 150.000 Euro Subvention von der Marktgemeinde Telfs – geknüpft an Bedingungen. Das hat der Gemeinderat mit 19:2 Stimmen beschlossen.

Die Marktgemeinde als größter Sponsor bekenne sich klar zu den Volksschauspielen, schickte BM Christian Härting (Wir für Telfs) voraus: „Sie gehören zu Telfs und sind mit über 10.000 Besuchern jährlich ein wichtiger Kultur- und Wirtschaftsfaktor.“ Für die Reduktion gebe es aber klare Argumente: Zum einen fänden heuer nur 50 Aufführungen statt (2017: 70), andererseits habe sich die Gemeinde ja generell einen 20-Prozent-Sparbeschluss verordnet. Vor allem sei die Kürzung aber als Signal an den Verein Tiroler Volksschauspiele zu sehen, wiederholten Forderungen der Gemeinde nachzukommen: Die Telfer Referatsleiterin für Kultur, Ruth Haas, solle einen statutenkonformen Sitz im Vorstand erhalten, zudem wolle die Gemeinde volle Einsicht in die Bilanzen.

Im Gemeinderat wurde der Vorschlag kontrovers diskutiert: GV Angelika Mader (VP) forderte ebenfalls Einblick in den Finanzabschluss – die Subvention zurückzufahren, sehe sie aber kritisch. Zumal die Volksschauspiele „zu den wenigen Dingen gehören, für die Telfs über die Grenzen hinaus positiv wahrgenommen wird“. Auch GR Sepp Köll (Telfs Neu) plädierte dafür, die Subvention in der beantragten Höhe auszubezahlen. Für GV Michael Ebenbichler (FPÖ) sind dagegen auch die 150.000 Euro noch zu hoch angesetzt. So seien Versuche, gemeinsam mit den Volksschauspielen Projekte zu starten – etwa ein Meet & Greet mit der Wirtschaft –, gescheitert.

Vize-BM Cornelia Hagele (Wir für Telfs) lobte die „tolle Arbeit“ der Volksschauspiele und die „unbezahlbare Werbung“ für Telfs, plädierte aber dafür, die 150.000 Euro eben mit den genannten Bedingungen zu verknüpfen. So wurde es am Ende – mit Gegenstimmen der FPÖ – beschlossen.

Vom Land Tirol, das sich derzeit mit 160.000 Euro am Gesamtbudget von ca. 850.000 Euro beteiligt, wünscht sich Härting das Bekenntnis, „ebenso viel zu zahlen wie die Gemeinde mit Barsubvention plus allen Nebenleistungen“, auch jenen der Gemeindewerke. Dies wären – trotz Kürzung – über 200.000 Euro jährlich.

Silvia Wechselberger, Geschäftsführerin der Tiroler Volksschauspiele, erklärte auf TT-Anfrage, über den Beschluss des Gemeinderates noch nicht informiert worden zu sein. Sie bitte daher um Verständnis, derzeit nicht Stellung nehmen zu können.