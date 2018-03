Von Angela Dähling

Uderns – Es gibt kein Casting. Und man muss nicht die Beste sein, um eine Rolle zu ergattern. Kein Leistungsdruck, einfach nur Spaß am gemeinsamen Tun. Wie motivierend all das sich auf Kinder auswirkt, kann man derzeit in der Steudltenn in Uderns erleben. 19 Schülerinnen der NMS Mayrhofen, Hippach, Stumm, Fügen 1+2, der VS Fügen, des BRG Schwaz und AufBauWerk Bad Häring proben hier seit Oktober mit einer ansteckenden Begeisterung für ihren großen Auftritt.

Kommenden Mittwoch feiern die Mädchen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren die Premiere des Stücks „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“. Inspiriert durch Motive der Gebrüder-Grimm-Erzählung bringen sie ihre Gedanken zu Furcht und dem Alleinsein auf die Bühne.

„Ruhe bitte für den Auftritt von Fabiola“, schallt die Stimme von Hanspeter Horne­r durch die hölzerne Tenne. Sofort verstummt das Gekicher und Geplapper hinter den Kulissen. Horner ist Autor, Regisseur und Schauspielcoach und leitet mit Hakon Hirzenberger seit Jahren das U21-Jugendtheaterprojekt des Steudltenn-Festivals. Trotz des ganzen Theater- und Verkleidungsspaßes herrscht Disziplin und Pünktlichkeit. Selbst dass die Handys von 10 bis 17 Uhr ausgeschaltet bleiben müssen, ist kein Problem.

„Ich wollte schon letztes Jahr mitmachen, aber da war ich noch zu jung“, erzählt die zehnjährige Diana Rieser aus Schwendau als eine der wenigen, die nicht schon in den Vorjahren beim U21-Projekt dabei waren. Warum die anderen so gerne immer wieder dabei sind? „Weil man mal wer anderer sein kann. Weil man viele kleine Rollen bekommt. Weil man sich verkleiden kann. Weil man drei Tage schulfrei bekommt …“, den Mädchen fallen 100 Gründe ein. Doch die wichtigsten sind: „Weil man hier neue Freundinnen kennen lernen kann, die so ticken wie man selbst“, sagen Anna Pair aus Schwendau und Lena Brunner aus Fügen und umarmen sich. „Weil man hier nichts falsch machen kann“, sagen einige andere.

Womit klar wird, dass es bei diesem Projekt, das sich um das Thema Furcht dreht, eines nicht gibt: Angst, Fehler zu machen. „In der Kunst gibt es kein Richtig und kein Falsch. Sie hat immer einen Ausweg“, sagt Steudltenn-Chefin Bernadette Abendstein. Jeder bringe hier ein, was er kann.

Es gehe in dem Projekt darum, seine Ängste zu hinterfragen, ergänzt Hanspeter Horner. Und es geht letztlich auch um die Botschaft der Kinder. Horner: „Sie wollen eine angstfreie Zukunft und Politiker, die den Menschen eben nicht dauernd Angst machen.“