Von Ursula Strohal

Erl – Bei den Tiroler Festspielen wird vor diesem Osterfest Bachs Matthäuspassion erstmals von Wagners „Parsifal“ umrahmt (zweite Vorstellung heute, Karsamstag), wobei die Wiederaufnahme eine Überarbeitung mit sich brachte. „Parsifal“ schritt von der alten Burg in die neue, doch definitiv wie im Passionsspielhaus schließt Gustav Kuhns szenische Neuordnung im Festspielhaus ein Passionsspiel aus. Wagners Erlösungsutopie – er schrieb, es sei die Aufgabe der Kunst, „den Kern der Religion zu retten“ – mischt Gedanken aus Juden-, Germanen-, Christentum und anderen Quellen zusammen. Doch die Überwältigung liegt in seiner Musik.

Kuhn geht als Regisseur behutsam mit dem Stoff um, es gibt kein Liebesmahl, keine zweite Gralsenthüllung, keinen hehren Tempel, keine definierte Zeremonie und auch keinerlei Zertrümmerung des Mythos, unverkennbar aber eine spirituelle Grundstimmung. „Durch Mitleid wissend“ wird zur zentralen Botschaft und Mahnung. Als Bühnenbildner hat Kuhn den Medien- und Raumkünstler Peter Hans Felzmann herangezogen, der ganz im Sinne der Erler Reduktionsbestrebung mit geometrischen Formen arbeitet und für Innenraumillusion und Natur keine Verwandlung braucht. Lichtgestaltung spielt eine große Rolle. Im Hintergrund dominiert das Halbrund eines Horizonts, Naturhügel, Überdachung, schwarzes Nirwana, frisch erweckte Welt.

Die Personen werden zu Verständnis und Weiterführung hingeführt, Karin Waltenbergers teils neu geschaffene Kostüme charakterisieren. Amfortas hat seinen weißen Anzug mit den roten Schuhen behalten, Thomas Gazhelis Heldenbariton entäußert sich geradezu im Leiden. Michael Kupfer-Radecky trägt den giftgelben Nadelstreif des Klingsor, beängstigend hoch auf einer Leiter, kurz in der Pose eines Schächers, dann lauernd im Hintergrund, farbenreich volltönend. Auffallend klangschön und sprachsicher als Sympathieträger Gurnemanz, der Bass von Pavel Kudinov, imposant aus dem Off Titurels Stimme von Donald Thomson. Ferdinand von Bothmer ist ein Parsifal voll Haltung, sein schöner Tenor geht scheinbar mühelos durch die Partie, bewegend in der Erkenntnisszene. Dort hat auch Kundry ihr Zentrum, verführerisch schön, ein ausdrucksstarker Mezzosopran mit lyrischen Fähigkeiten. Eine Besetzung mit internationalem Hintergrund, qualitätvoll ergänzt in den kleineren Rollen. Kein Haus leistet sich eine Semiramide, Mimi, Marzelline (Maria Radoeva, Lada Kyssy, Paola Leggeri) usw. als Blumenmädchen! Olga Yanum studierte den Chor perfekt ein, die Rolle der klassischen Ballerina Katharina Glas als Schwan wurde ausgebaut zu einem gleichsam geistigen Handlungsträger.

Eine Ästhetik, die in schwebender Streicherzartheit Metaphysisches, Naives und Sinnliches zu unterscheiden vermag, Holzbläser von ausdrucksvoller Schönheit und ebenso intonationssicheres Blech zur Verfügung hat, steigt unter Gustav Kuhns Leitung in detailreicher Dynamik aus dem überdeckten Graben auf. Kuhn hat das in der Hand, aber die kristalline, heftige Akustik im Festspielhaus ist bei Wagner gefährlich. Die Blumenmädchen etwa unter dem Blütenhimmel des „Tränenden Herzens“ verlieren in der Fülle an Transparenz.