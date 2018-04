Von Joachim Leitner

Innsbruck, Hall – „über.leben“. So war das 30. Osterfestival Tirol überschrieben. Solche wortspielerischen Schlagworte sind bei Programmmachern beliebt, sie können alles und müssen nichts Konkretes bedeuten, stecken also gewissermaßen den größtmöglichen Rahmen ab. Im Falle des Osterfestivals, das am Sonntagabend zu Ende ging, wurde der selbstgewählte Überbegriff tatsächlich ernst genommen. Gerade die geladenen Tanz- und Performance-Produktionen wagten sich auf der Bühne der Innsbrucker Dogana und im Salzlager Hall in das Spannungsfeld zwischen existenziellen Fragen und konkreten Alltagserfahrungen.

Als nachgerade exemplarisch entpuppte sich dabei das Solostück „MDLSX“ der italienischen Performancetruppe Motus mit Silvia Calderoni. „MDLSX“ handelt von der Lebensgeschichte einer Frau, die in der Pubertät erfahren muss, dass sexuelle Zuordnungen, biologische wie gesellschaftliche, weit weniger eindeutig sein können, als es der Ordnungssehnsucht des Alltäglichen lieb sein kann. Calderoni bzw. Enrico Casagrande und Daniela Nicolò, die das Stück konzipiert haben, verbinden eigene Erfahrungen mit Textmaterial, das sie sich von Jeffery Eugenides Transsexuellen-Roman „Middlesex“ (2002) entlehnt haben, wobei sie die epische Unübersichtlichkeit der Romanvorlage auf knappe, eindringliche Sentenzen reduzieren.

Gezeigt wird ein schmaler, vor Energie strotzender Körper, der seine Rolle sucht, der um seinen Platz kämpft. Es geht um Geschlechterbilder, um Vorurteile, um die tages- wie gesellschaftspolitischen Implikationen von voreiligen Zuschreibungen. Vor allem aber geht es um die nachvollziehbare Sehnsucht, zu wissen, wer man ist. Und um Behauptungsversuche, dann etwa, wenn Calderoni, die sich wie Eugenides Pro­tagonistin Cal nennt, das Pathospotenzial von Popmusik beschwört, weil diese das Anderssein mit eingängigen Melodien besingt. Als DJane spielt Calderoni feinsten Pop – von Jerry Lee Lewis über die Yeah Yeah Yeahs, Vampire Weekend und R.E.M. bis zu den Smiths – an und Extremsituationen durch. Kalt lässt einen diese mal brutale, dann wieder anrührende Gratwanderung zwischen verletzlicher Intimität und trotzig-offensiven Gesten des Widerstands nie.

Am Samstagabend im Salzlager wurde „MDLSX“, das bereits bei den Wiener Festwochen 2016 ein durchschlagender Erfolg war, nach kurzer Atempause für die Protagonistin und ihr Publikum frenetisch bejubelt. Durchaus passend für eine Veranstaltung am Karsamstag lässt sich „MDLSX“ auch als ästhetisch schwer einzuordnende Erzählung einer in mehrfacher Hinsicht aufregenden Auferstehung lesen.

Traditioneller, aber kaum weniger anregend beschloss am Sonntagabend Anne Teresa De Keersmaekers Choreographie „Rain“ das diesjährige Osterfestival in der ausverkauften Dogana. Den Soundtrack dafür liefert das hypnotische „Music for 18 Musicians“ des amerikanischen Minimal-Komponisten Steve Reich. „Rain“ beginnt als Spiel – nicht von ungefähr erinnert der von Jan Versweyvelds entworfene halbrunde Bühnenraum an eine Turnhalle. Die Tänzerinnen und Tänzer von De Keersmaekers „Rosas“-Kompanie laufen, tänzeln, fallen sich warm. Nach und nach werden die getanzten Figuren elaborierter, spektakulärer – ganz wie Reichs Komposition arbeitet auch De Keersmaekers mit Verschiebung und zunächst kaum augenscheinlicher Variation. Es entstehen immer neue Konstellationen, manchmal entlädt sich Konfliktpotential – beinahe aus dem Nichts scheint das Stück kurzzeitig am Rande der Eskalation zu stehen –; Manchmal finden die Körper quasi passgenau zueinander. Aber nie verharren die Tänzer in den pittoresken Posen. „Rain“ ist ganz Energie, permanente Bewegung, harmonischer Unruhestand: fraglos formschön. Und ist sich dieser Schönheit auch immer bewusst. Sprich: bisweilen bedrohlich nah am ebenso atemberaubenden wie koketten Selbstzweck.

Das Publikum spendete De Keersmaekers federleichten Schwerstarbeitern nach der österreichischen Erstaufführung der bereits 2001 entstandenen und 2016 anlässlich des 80. Geburtstags von Steve Reich neu adaptierten Arbeit euphorischen Beifall. Auch, weil es kurzweilig vorgeführt bekam, dass leben – und wohl auch überleben – mitunter Spaß machen darf.