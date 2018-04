Uderns – 19 Schülerinnen aus dem Raum Zillertal/Schwaz hatten gestern Vormittag ihren (ersten) großen Auftritt. Die 10 bis 15 Jahre alten Mädels eröffneten das diesjährig­e Theaterfestival Steudltenn in Uderns. Eine ordentliche Portion Lampenfieber war natürlich mit von der Partie. Schließlich waren die Sitzbänke im 700 Jahre alten Theaterstadl bei der Vor­premiere restlos mit Mitschülern gefüllt. Da saßen auch die Buben. Zum Theaterspielen hatt­e allerdings keiner von ihnen Lust gehabt.

Gut möglich, dass sich das ändert, denn die Aufführung der reinen Mädchentruppe sorgte für beste Unterhaltung. Notgedrungen übernahmen die Mädchen auch Hosenrollen. Schließlich steht bei der Eigenproduktion „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ ein vermeintlicher Nichtsnutz männlichen Geschlechts im Mittelpunkt. Er wird vom gestrengen Vater aus dem Haus geworfen.

Der Bub macht sich auf, erlebt Abenteuer um Abenteue­r, nächtigt am Galgenbichl, nimmt es mit Hexen und Geistern auf – und behält ein­e coole Lippe. Denn Angst kennt er nicht. Mutig sein und zu sich stehen, ist schließlich auch eine Botschaft des uraufgeführten Stücks. Dieses ist an Grimms Märchen angelehnt, ein Happy End ist daher garantiert. So ehelicht der Bub eine fast echte Prinzessin und wird auch noch reich.

Technorhythmen, Tanzeinlagen und rasche Szenenwechsel per Videowall verleihen der Aufführung Pep, Witz und Tempo. Die Nachwuchsschauspielerinnen verdienen sich pauschal ein dickes Lob. Sie haben mit Regisseur Hans- peter Horner selbst in den Osterferien noch eifrig geprobt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, sehr sogar. (mark)