Von Bernadette Lietzow

Wien – Man muss sich bereitmachen: Es ist eine wahrhaft lange Reise in finsterste Seelen-Nacht, die man an der behutsamen Hand der Regisseurin Andrea Breth antritt, um mit ihr und ihrem himmelschreiend großartigen Schauspielerquartett das Schicksal von Eugene O’Neills Familie Tyrone zu ergründen.

Der Vorhang hebt sich und gibt den Blick frei auf Martin Zehetgrubers nahezu leeren Bühnenraum. Wie Meteoriten liegen schwarzglänzende Gesteinsbrocken auf einer Holzfläche. Eine Pfütze ist auszumachen: Sie muss immer wieder wasserspritzend passiert werden, um nach hinten ins Bühnendunkel zu gelangen. Dort lagert, erinnernd an einen gestrandeten Wal, ein Tierskelett. Einzig eine Handvoll schwarzer Stühle deuten ein Heim an.

Das Strandhaus, das Eugene O’Neill der Familie errichtet hat, muss im Kopf der Zuschauer entstehen – August Diehl, in der Rolle des jüngeren Sohnes Edmund, bietet Hilfestellung, wenn er die Vorbemerkungen des Autors betreffend Ausstattung zitiert.

In diesen devastierten Weiten am fiktiven Strand, dessen Nähe immer wieder durch Meeresrauschen spürbar wird, ergeht sich ein einzig über verwandtschaftliche Bande aneinandergekettetes Kons­trukt in einer Form hochtragischen Nebeneinanders. Allesamt, das Stück spielt im Jahr 1912, in ausgebeultes helles Leinen oder nachlässige Spitze gehüllt (Kostüme: Françoise Clavel), sind diese Tyrones (zufällige Namensanalogie?) verzweifelte Tyrannen.

Vater James (Sven-Eric Bechtolf) rettet sich mit Habgier und Bourbon über die Frustration hinweg, dem seichten, jedoch profitablen Tourneegeschäft sein Talent zum großen Schauspieler geopfert zu haben. Die Herkunft aus ärmsten Verhältnissen treibt ihn um und dazu an, diese je nach Notwendigkeit für sich und gegen seine Liebsten in die familiäre Kampfzone zu werfen.

Seine Frau Mary (Corinna Kirchhoff) ist der fragile Fixstern, um den Ehemann und Söhne suchend, fordernd und beschützend kreisen. Sie ist morphiumsüchtig, die Hoffnung auf den Erfolg eines kurz zurückliegenden Entzuges zerstiebt schon bald nach dem Frühstück, zu Beginn eines „langen Tages“, der zu Mitternacht endet, wie er begonnen hat: Der schwindsüchtige Edmund, O’Neills Alter Ego in dessen erst nach seinem Tod freigegebenen autobiografischen Stück, wird allein auf der Bühne bleiben, ein Kranker, psychisch vielleicht der Gesündeste. Sein älterer Bruder James jun. (Alexander Fehling), Schauspieler wie der Vater, gebeutelt von Selbstzweifeln und Alkohol, ist gefangen in einem Zwischenreich, das von Eifersucht wie Zuneigung zu Edmund beherrscht wird. Während sich O’Neills männliches Figurenpersonal mit selbstquälerischen An- und mutlosen Entschuldigungen gegenseitig auflauert, in der vom Schnaps befeuerten Seelenwundheit handgreiflich aneinandergerät, driftet die Mutter zunehmend in die irrlichternden Gefilde des Drogenrausches ab.

Der Königin der Einsamkeit muss das Hausmädchen Cathleen (Andrea Wenzl ergänzt die vier Hauptdarsteller mit ihrer intensiven Kurzpräsenz) als Gesellschafterin dienen, bevor das Gift Mary zu einer aus dem (irisch-)katholischen Himmel gefallenen Engel macht, der, von Kirchhoff mit fast durchsichtiger Zartheit verkörpert, sein Unglück rücksichtslos feiert.

Wie sich diese verlorenen und unbehausten Charaktere aneinander reiben und nicht zueinander finden, legt Andrea Breth in ihrer kompromisslosen, unendlich klugen Einfühlung in O’Neills Drama „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ schmerzhaft offen. Sie bebildert nicht nur die Zerfleischung, sondern subtil und ergreifend das Wollen des amerikanischen Literatur-Nobelpreisträgers, sich mit „seinen Toten auseinanderzusetzen – mit großem Mitgefühl, Verständnis und auch tiefer Vergebung für alle vier gepeinigten Tyrones (...)“.

Die Hingabe des grandiosen Ensembles, ihr auf diesem Pfad zu folgen, bewirkt einen der wohl aufregendsten Theaterabende der Saison. Begeisterter Applaus für ein Meisterwerk.