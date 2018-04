Von Stefan Musil

Wien – Am Ende hat noch einmal der große Esel seinen Auftritt. Denn er, und nicht der Elf Puck, verabschiedet sich diesmal mit Shakespeare­s Worten von den Zuschauern. Dann kuschelt er sich an den auf der Bühne liegenden Puck. Beide scheinen ihren Frieden gefunden zu haben.

Der Reihe nach: Damiano Michieletto hat im Theater an der Wien Benjamin Brittens „A Midsummer Night’s Dream“ inszeniert. Die Shakespeare-Vertonung wurde 1960 uraufgeführt. Sie ist gekonnt komponiert, dunkel, geheimnisvoll, introvertiert. Sie ist keine heiter belanglose Sommernacht, trumpft nur in der Rüpelszene am Ende mit einer herzhaften Opernparodie auf. Michieletto sieht das Ganze als Schule des Lebens und steckt seine Figuren nicht ins Elfenkostüm, sondern in Schuluniformen. Sein Puck ist der Angelpunkt. Er ist ein Kind, das etwas Schreckliches erlebt hat.

Dieser Puck, Britten ließ ihn als Sprechrolle, den Maresi Riegner trotzig verletzlich spielt, flüchtet sich in seine Fantasiewelt, weil er die Realität nicht erträgt. Den Esel hat er als Kuscheltier bekommen. Von Papa Oberon und Mama Tytania. Er ist sein zweites Ich geworden, sein Bezug zu den Eltern. Denn die, das erfährt man nach und nach, sind tödlich verunglückt.

Puck muss damit leben lernen. In der Schule, in der Bühnenbildner Paolo Fantin Riesenseifenblasen schweben oder einen Wald aus giftgrünen Stäben aus dem Bühnenhimmel wachsen lässt.

Dort wo orangener Zauberstaub die Liebenden verwirrt, können auch die Mitschüler Lysander, Demetrius, Hermia und Helena zum ersten Mal Herz und Schmerz erproben. Rupert Charlesworth, Tobias Greenhalgh, Natalia Kawalek und Mirella Hagen gelingt das ganz wunderbar.

Oberon, dem Bejun Mehta seine schön fließende Countertenorstimme leiht, darf sein Kind Puck schon einmal maßregeln. Von Mama Tytania, die Daniela Fally mit leuchtenden Koloraturen ausstattet, holt er sich dann die Zuneigung. Denn der verzauberte Nick Bottom, dem Tytania ihr Herz schenken muss, ist sein lebendig gewordener Kuschelesel.

Die St. Florianer Sängerknaben stellen das hervorragende Elfenpersonal dazu. Auch die übrigen Sänger überzeugen, und Dirigent Antonell­o Manacorda zaubert mit den ausgezeichneten Wiener Symphonikern die richtige Stimmung dazu.

Erst im Schauspiel der Handwerker, die hier natürlich Mitschüler sind, findet Puck Trost. Der Tod von Pyramus und Thisbe versöhnt ihn mit dem Tod der Eltern. Michieletto gelingt eine ideenreiche wie überzeugende Deutung, die die Shakespeare’sche Sommernacht geistvoll, aber auch poetisc­h erdet.