In einem Testosteron-Moment forderte König Gunther von Burgund Königin Brunhild von Isenland, die alle Männer besiegt, zum Zweikampf. Er ist ein Hasenfuß. Oscar Straus' Operette „Die lustigen Nibelungen", eine köstliche Parodie, wird bis 20. April von Musikstudenten am Tiroler Landeskonservatorium aufgeführt.

Was ist typisch deutsch und lustig, fragte sich Regisseur Dale Albright. Gartenzwerge. Familie Nibelung mit germanisch aufgeputzten Zipfelhauben, überschäumend eingekleidet in ihrem verwachsenen Schlossgarten. Brunhild naht, aber auch Siegfried, der geile Drachentöter mit ordentlich Kohle auf der Rheinischen Bank. Onkel Hagen, der Gewaltbereite, weiß von seiner Unbesiegbarkeit. Kriemhild ist in ihn verschossen, Siegfried hilft Gunther im Kampf. In der doppelten Hochzeitsnacht hat Gunther ein Problem, Siegfried hilft erneut. Der Schwindel fliegt auf, der Angeber soll sterben, aber letztlich bleibt er, einer muss ja die beiden Bräute beglücken.

Dale Albright hat den blödelnden, gebildeten, hintergründigen Humor für die Lustbarkeit. In Michael D. Zimmermanns unbekümmerter Ausstattung fällt ihm unentwegt etwas ein, und die Gesangsstudenten geben alles, anerkennenswert wie das Kons-Orchester. Dorian Keilhack studierte das nicht eben einfache Stück mit der reizvollen Musik sicher ein.

Da wuseln und sausen und singen sie, die Zwerge, Albright bewahrte ihnen in der harten Vorbereitungsarbeit ein Stück Kindheit. Jeder ein Charakter, sie machen ihre Sache gut. Felix Rathgeb gibt einen hilflosen Gunther, Sarah Mair die imposante Walküre Brunhild, Benjamin Purner — begabt nicht nur für Selbstironie — den Superstar Siegfried. Gunthers Mama und Papa sind bei Lena Obexer und Mathias Tschiderer gut aufgehoben, als Kriemhild zeigt Lea Bodner ihren Koloratursopran, als Vogel Julia Schaffenrath ein hübsches Timbre. Matthias Kofler hat Spaß am Hagen-Finsterling. Dazu kommen Hannah Weigl, Elisabeth Reheis, Veronika Mair, Jakob Peböck und Alena Pardatscher. (u.st.)