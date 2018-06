Von Markus Schramek

Stumm – „De Gier isch a Luad­a“, hoaßt’s bei ins in Tirol. Mundart zu Beginn? Kein­e schreiberische Laune, sondern schlicht Einstimmung. Denn „Die Erben“, das Hauptstück des Festivals Stummer Schrei 2018, ist im „Zillachtoler“ Dialekt gehalten: „Hent“ (sind), „hercht“ (hart) und „åftang“ (also, dann) an allen Ecken und Enden. Für „auswärchtige“ Besucher bedeutet das eines: die Ohren maximal spitzen. Am Donnerstag erlebte das Auftragswerk des Pitztaler Dramatikers Martin Plattner seine Uraufführung im Dorfbäck-Stadl in Stumm. Festivalmitbegründer Roland Silbernagl führte Regie.

Gier, Missgunst und Neid treiben Plattners Charaktere an. Knödel sind es, was deren Herzen begehren – nicht die ewig gleiche, zu kleinen Bällchen verarbeitete älplerische Mahlzeit, sondern Knödel im Sinne von Zaster und Moneten. „Don’t trödel, get your Knödel“ heißt programmatisch ein Liedchen im Stück (Musik: Christoph Stock).

Viel an Handlung passiert nicht. In drei Szenen erleben wir den Talkaiser (Ex-Bürgermeister) und den Platzhirsch (Ex-Dorfwirt): im Altersheim, wo der Windelwechsel ansteht; etliche Jährchen früher, in der Blüte ihres intriganten Daseins; und schließlich im Jenseits, „toat“ bzw „hin“ und mit Flügeln, obwohl die beiden weiß Gott keine Engel waren oder sind. Einander spinnefeind, zanken und beschimpfen sich die zwei auch noch auf Wolke 7. Gemeinsame Sache machen sie nur, wenn es darum geht, den Dorf-Kauz zu quälen. Der lebt in seiner eigenen Welt, voll von Vogelgezwitscher und Tagträumerei.

Dieses Triumvirat trägt das Stück. Die Darsteller, wie das ganze Ensemble Laien, sind hervorragend in die Rollen hineingewachsen. Alfred Kröll als Platzhirsch und Heinz Tipotsch als Talkaiser verpassen einander verbale Abreibungen nonstop. Manchmal pointiert und humorvoll, oft aber auch grob und derb. Schließlich ist das hier ein Beitrag zum Volkstheater, da schaut man den Leuten halt aufs Maul oder herrscht sie an, selbiges endlich zu halten. Apropos halten: Die Bezeichnung „undichte Brunzpipn“ dient bei Plattner als recht eindrückliche Beschreibung für männliche Inkontinenz.

Fritz Gasser zeigt in der Rolle des allseits verlachten Sonderlings besonders großes Schauspieler-Potenzial: „anders“ im besten Sinne des Wortes, liebenswürdig, sanft, oft ungewollt komisch und, als Einziger der gierigen Bande, mit sich im Reinen.

Denn auch die Bagage vulg­o Nachkommenschaft von Platzhirsch und Dorfkaiser ist dem Geldvirus verfallen. Den Exitus der Opas können die Jungen kaum erwarten.

So viel an Bösartigkeit und Hinterlist braucht dringend einen Gegenpol. Das ist der Part von Thresl, Kellnerin und Frau des Kauz. Sie flieht vor der im Tal herrschenden Raffgier. Gabriele Maricic-Kaiblinger fungiert als Thresl auch als Erzählerin. Sie spricht das Publikum an, vermittelt Zusammenhänge, erklärt. Schade nur, dass man die Schauspielerin (akustisch) so schlecht versteht, selbst dann, wenn sie aus dramaturgischen Gründen ein Mikr­o zur Hilfe nimmt.

Eine Talentprobe legen Chiara-Maria Rieser und Elisabeth Kreidl ab. Mittels Doppelconférence treten die beiden jungen Damen als Putzfrauen, Küchenmädchen oder Altenpflegerinnen auf, die Nerven bestens im Griff.

Stimmungsmäßig lässt sich „Die Erben“ als dörflicher Schwank mit ernsthaftem Unterton beschreiben. Gelacht wird reichlich. Geldgier ist nun wirklich keine Eigenschaft, die besonderer Ehrfurcht bedürfe.

Die Bühne (Birgit Angele, Thomas Stiegler) zeigt sich erstaunlich wandlungsfähig. Ohne großen Umbau wird sie flugs zum Wirtshaustisch in XXL oder zum Friedhof.

Am Ende gibt es viel Applaus vom Premierenpublikum. Und nicht nur, weil dieses weitgehend orts- und mundartigkundig ist.