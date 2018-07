Von Wolfgang Eder, APA

Erl – Ein Juwel – ausgegraben und frisch poliert. Und wieder zum Glänzen gebracht. Das ist die „Ermione“-Bilanz der Tiroler Festpiele Erl, wo das gleichnamige, weitgehend unbekannte „Sorgenkind“ aus der Feder Gioacchino Rossinis Freitagabend zur ausverkauften Aufführung kam. Die Oper rund um den unheilvollen „Liebeswahnsinns“-Kreislauf wurde zum beträchtlich akklamierten Triumph.

„Das ist ein Stück, das selbst die Italiener nicht kennen“, hatte „Maestro“ Gustav Kuhn, Dirigent und musikalischer Leiter des freitäglichen Opern-Highlights, im Vorfeld verlautet. War das Werk doch nach seiner Uraufführung im Jahr 1819 mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Es fiel bei Neapels Opernpublikum durch und Rossini zog daraufhin die Partitur zurück – mit dem überlieferten Nachsatz, dass erst die Nachwelt „Ermione“ zu würdigen wissen werde. Szenisch wurde die Oper überhaupt erst 1987 wieder aufgeführt.

Schnörkellos-seelenvolle Inszenierung

Die Erler Aufführung trug jedenfalls ihr Möglichstes und Bestes dazu bei, „Ermione“ wieder in die Herzen der Tragik-Oper-Liebhaber zu brennen. Die überragend dargebotene, genial-expressive Musik Rossinis in Kombination mit einer schnörkellos-seelenvollen Inszenierung ergab mehr als einen Arbeitssieg für alle Beteiligten. An der musikalisch-instrumentalen Front ließ man nichts anbrennen. Kuhn schuf mit seinem Festspiel-Orchester einen beweglich-leichten Klangteppich, auf der sich all der, aus dem Libretto hervorgehende, Wahn- und Irrsinn genüsslich ausbreiten konnte und stimmig dahinfloss.

„Liebe ohne Leiden“ beschwor einst Udo Jürgens in seinem gleichlautenden Song. In Rossinis „Ermione“ fand er – gelinde gesagt – kein Gehör. Die in feinstes Belcanto gekleidete Geschichte ist eine besondere Mixtur einer tödlichen Liebes-Spirale aus Rache, (Selbst)-Hass, Angst, Verzweiflung Wut und Eifersucht. Die Geschichte spielt nach dem Fall Trojas im Trojanischen Krieg in Buthrote, der Hauptstadt von Epirus. Die überlebenden Trojaner befinden sich in der Hand König Pirros, unter ihnen Andromaca, die Witwe Hektors, und ihr kleiner Sohn Astianatte. Pirro begehrt Andromaca und hat sich von seiner Geliebten Ermione abgewendet, die sich damit jedoch nicht abfinden will.

Ermione hat ebenfalls einen Verehrer: Oreste. Er hält sich als Abgesandter in Epirus auf, um im Namen der griechischen Könige den Tod Astianattes, des Erben der trojanischen Königslinie, zu fordern. Nachdem Pirro Andromaca durch Erpressung zur Heirat überredet hat, schmiedet die tief gekränkte Ermione einen blutigen Plan, für den sie den hoffnungslos verliebten Oreste als Werkzeug einsetzt. Sie fordert Oreste auf, Pirro zu töten – verweigert ihm jedoch anschließend, nach erfolgter Erdolchung, seinen Lohn. Während Oreste mit seinen Leuten flieht, bricht Ermione zusammen.

„Seelenstriptease“ und „verrückte Charaktere“

„Lauter verrückte Charaktere“ würde das Stück enthalten, so Kuhn vor der Aufführung, und diese würden „für Rossini ungewöhnlich, durchgezeichnet“. „Seelenstriptease“ würde man heutzutage dazu sagen – und ebendiesen bringt das Sänger-Ensemble in Perfektion und stimmgewaltig über die Rampe. Besonders hervorstechend und auch mit dem meisten Applaus bedacht: Maria Radoeva als Ermione. Mit immensem Ausdrucksvermögen verleiht sie der schieren Verzweiflung einer zerrütteten, von Selbsthass gepeinigten, Seele ihre beeindruckende Stimme. Das Ensemble bewegt sich in jeder Hinsicht leichtfüßig und glaubwürdig durch diese Aneinanderreihung an Wahnsinn und todestrunkener Verzweiflung.

Die Inszenierung der Künstlergruppe „Furore di Montegral“ bleibt wohltuend und weitgehend befreit von jeglicher fragwürdiger Überladung und Effekthascherei. Das Bühnenbild eindringlich, aber sich nie in den Vordergrund drängend. Peter Hans Felzmann, verantwortlich für ebendieses, setzt als einzige durchgehende Konstante auf eine Reihe feiner LED-Stäbchen als Arkaden, die besondere Lichtreize setzen.

Es gibt Abende, die finden statt und solche, die bleiben. „Ermione“ am Freitag in Erl gehört zur zweiten Kategorie. (APA)