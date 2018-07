Erl – Die Ära Kuhn in Erl ist zu Ende – zumindest vorerst: Der wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe schwer in Bedrängnis geratene „Maestro“ Gustav Kuhn stellt seine Funktion als künstlerischer Leiter der Festspiele bis zur vollständigen Klärung mit sofortiger Wirkung ruhend. Er wolle damit weiteren Schaden von den Festspielen abwenden, teilten die Verantwortlichen mit.

Kuhn weise die, von fünf Künstlerinnen in einem offenen Brief, geäußerten Vorwürfe weiterhin zurück, hieß es nach einer Sitzung des Stiftungsvorstandes in Wien. Der Vorstand habe die Entscheidung Kuhns begrüßt, hieß es.

Mit der interimistischen Leitung werde sein bisheriger Stellvertreter Andreas Leisner betraut. Die Vorwürfe würden jedenfalls ernst genommen, und jedem einzelnen davon werde entsprechend nachzugehen sein, wurde versichert.

Künstlerinnen konkretisierten Vorwürfe

Vergangene Woche haben Kuhn fünf ehemals in Erl engagierte Künstlerinnen „Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe“ zur Last gelegt – per offenem Brief und unter Nennung ihrer Namen. Schon zuvor war Kuhn wiederholt in ähnlicher Weise beschuldigt worden, allerdings anonym und über das Internet.

Am Montagabend konkretisierte eine der fünf Künstlerinnen ihre Anschuldigungen. Im Jahr 1999 habe es einen „massiven sexuellen Übergriff“ durch Kuhn gegeben, sagte die Mezzosopranistin Julia Oesch Montagabend gegenüber der „ZIB 2“ im ORF.

Der „Maestro“ habe sie zuvor zu einem Vier Augen-Gespräch gebeten. Daraufhin habe ein Abendessen stattgefunden, bei dem auch die Eltern der Sängerin anwesend gewesen seien. „Besonders perfide“ sei zudem gewesen, dass ihr Kuhn Rollen versprochen und als „Gegenleistung“ sexuelle Dienste verlangt habe. Als sie, Oesch, Kuhn „abgewehrt“ habe, sei sie im nächsten Sommer mit einer anderen Rolle als der zugesicherten „bestraft“ worden.

Ihre Kollegin, die Sopranistin Mona Somm, berichtete indes im selben Interview davon, dass der „Maestro“ eine gute Freundin von ihr bei einem Workshop belästigt habe. Kuhn habe dieser „zwischen die Beine gefasst“. Ihre Freundin sei daraufhin aufgesprungen - und Kuhn sei ihr gefolgt, wollte sie „umarmen, küssen und fasste ihr unter ihren Rollkragenpullover“. „Sie konnte sich mit großer Mühe dagegen wehren“, so Somm.

„Man schämte sich dafür, dass man so angreifbar war“, begründete Oesch die Tatsache, dass man jahrelang über die angeblichen Übergriffe geschwiegen hatte. Man habe stark sein wollen und sich nicht „die Würde nehmen lassen“.

Staatsanwalt ermittelt

Der Staatsanwalt ermittelt indes in der Causa – und zwar noch einige Wochen lang, wie am Montag zu erfahren war. Eine der fünf Künstlerinnen wird schon in Bälde in Deutschland zu ihren Vorwürfen einvernommen. Bei den restlichen vier, sie stammen allesamt ebenfalls aus dem Ausland, steht man erst am Anfang. (TT.com, APA)