Gustav Kuhn wurde am 28. August 1945 in Turrach in der Steiermark geboren. Er wuchs in Salzburg auf und studierte Dirigieren bei Hans Swarowsky, Bruno Maderna und Herbert von Karajan. Gleichzeitig promovierte er in den Fächern Philosophie, Psychologie und Psychopathologie. Bereits mit 24 Jahren gewann er den ersten Preis beim internationalen Dirigierwettbewerb des ORF. Von 1970 bis 1977 war Kuhn als Chordirektor und Dirigent am Opernhaus in Istanbul tätig, danach war er 1. Kapellmeister am Opernhaus Dortmund. Es folgten zunächst Gastdirigate unter anderem in Rom, Florenz, Venedig und Zürich. An der Wiener Staatsoper debütierte er 1977 mit „Elektra“ von Richard Strauss, 1978 bei den Salzburger Festspielen, denen er bis 1997 treu blieb. Seit 1987 ist Kuhn zudem künstlerischer Leiter des internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“ der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. 1992 gründete er die Accademia di Montegral, die seit 2000 ihren Sitz im Convento dell‘Angelo, Lucca (Toskana), gefunden hat, 1997 die Festspiele in Erl.