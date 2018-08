Von Jörn Florian Fuchs

Salzburg – Großes Mythenspektakel heuer in der Felsenreitschule! Für seine „Salome“-Inszenierung ließ Romeo Castellucci ja die berühmten Arkaden zumauern, was immense Wirkung entfachte. Jetzt hat man wieder freien Blick ins alte Gemäue­r und begegnet dort Bemerkenswertem. So windet sich etwa eine fantastische Tänzerin (Rosalb­a Guerrero Torres) halbnackt ums Gestein. Vor den Arkaden, sozusagen auf der Hauptbühne, sieht man vier Räume nebeneinander: einen für Rituale genutzten Platz mit Sarg (darin liegt Dionysos’ Mutter Semele), eine herrschaftliche Machtzentrale, Salon, Schlafzimmer (Ausstattung Małgorzata Szczesniak). Wer da genau herrscht, ändert sich freilich im Laufe des Abends. „The Bassarids“ erzählt vom Kampf des Königs Pentheus mit Dionysos. Ersterer wird ihn verlieren, der Gott des Rausches setzt seine ekstatische Überzeugungskraft üppig ein, was immer wieder zu verzückten Menschenmassen, heftig onanierenden Fraue­n und einer Wahnsinns­tat Agaue­s führt: Die Mutter tötet Pentheu­s, ihren eigenen Sohn.

Regisseur Krzysztof Warlikowski reichert die Kernhandlung des 1966 in Salzburg uraufgeführten Stücks (man spielt die englische Fassung der Oper, der Stoff stammt von Euripides, das Libretto von W. H. Auden und Chester Kallman) mit einigen tiefenpsychologischen Elementen an. Agaue und Pentheus, dies ist erkennbar auch eine inzestuöse Mutter-Sohn-Geschichte. Trotz etlicher rauschhafter Momente, wozu auch – durchaus verzichtbar – halbnackte junge Männer und Frauen an Hundehalsbändern gehören, herrscht eine eher ruhige, schwül-meditative Stimmung vor. Das Ganze wirkt streckenweise wie ein Theaterlabor, wie die Untersuchung eines großen, überwältigenden Stoffes. Die Kostüme verknüpfen Überzeitlichkeit und Gegenwart.

Kent Nagano lässt die Wiener Philharmoniker erst spät richtig in Fahrt kommen, lange klingt das Ganze recht wattiert und zurückgenommen, was freilich zur Regie passt. Hans Werner Henze sieht üppiges Schlagwerk vor und setzt auf große Kontrastwirkungen, die meist ungetrübt ins Ohr gehen – neutonale Experimente fehlen.

Besetzt ist diese letzte szenische Premiere bei den Festspielen exzellent. Sean Panikkar gibt einen hinreißend irrlichternden Dionysos, Tanj­a Ariane Baumgartners Agaue ist schlicht Weltklasse, Russell Braun zeichnet vokal wie gestisch das Porträt eines vielfältig belasteten, komplex zerrissenen Königs.

„The Bassarids“ ist eine sehr anspruchsvolle, ziemlich anstrengende Aufführung, die Handlungsfäden fügen sich erst am Ende zu einem überwiegend sinnvollen Ganzen. Heftiger, mittellanger Applaus ohne hörbare Buh-Bekundungen.