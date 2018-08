Von Christoph Blassnig

Lienz – Folter, Drangsal und Gewalt seien auch 300 Jahre nach der Pfaffin nicht aus der Welt, sagt Robert Possenig, Initiator und Regisseur der Theaterbearbeitung des Stoffes „Die Pfaffin“. „Im Gegenteil. Wir werden mit einer eindringlichen Aufführung zum Nachdenken anregen.“

Eines der Hauptwerke der bekannten Osttiroler Heimatschriftstellerin Fanny Wibmer-Pedit ist das Buch „Die Pfaffin“, in dem die Autorin nach eingehendem Studium die historisch belegte letzte Hexenverbrennung in Osttirol thematisierte. Eine Theaterfassung des Romans wurde ursprünglich vom Wiener Schauspieler und Regisseur Rolf Parton geschrieben und 1997 am Glockenhof bei Tulfes aufgeführt, wie Theatermacher Possenig zu berichten weiß. Parton, der im März 2017 verstarb, stellte dem Osttiroler sein Textbuch zur Verfügung. „Mir ist eine Theaterfassung der ,Pfaffin‘ schon seit fast 10 Jahren ein Anliegen“, sagt der Dölsacher, der selbst seit Jahrzehnten als Laienschauspieler auf der Bühne steht. In den letzten Jahren hat Possenig auch als Spielleiter Erfahrung gesammelt.

„Vor drei Jahren habe ich das Projekt schließlich in Angriff genommen“, berichtet Possenig. Er überarbeitete Partons Buch und suchte nach einem geeigneten Aufführungsort, Schauspielern und Sponsoren. „Nach intensiver Arbeit steht nun das Werk, das von der Stadt Lienz, Kultur Tirol, dem Tourismusverband Osttirol und der Raiffeisen Landesbank unterstützt wird“, freut sich der Initiator auf die erste Aufführung des Stückes, das am Freitag, 24. August, um 20.30 Uhr vor dem historischen Originalschauplatz Schloss Bruck über die Bühne geht.

„Die Romanautorin Fanny Wibmer-Pedit hatte sich sehr gründlich in die Materie dieses großen Hexenprozesses eingearbeitet und in ihrem Buch die historischen Gegebenheiten detailgetreu wiedergegeben“, erläutert der Regisseur die Geschichte. Emerenzia Pichlerin, genannt auch die „Perloger Hexe“, wurde 1633 als eheliches Kind in St. Veit geboren. Der Vater verließ Frau und Kind, um in den 30-jährigen Krieg zu ziehen. Die junge alleingelassene Mutter fand als Häuserin Aufnahme im Pfarrwidum von St. Jakob. Ihre kleine Tochter Emerenzia konnte beim Pfarrer lesen, schreiben und sogar Latein erlernen und war für damalige Verhältnisse für eine Frau überaus gebildet.Wie ihre Mutter führte auch die junge Emerenzia ein einfaches Leben als Pfarrhäuserin. Zuerst in St. Veit und später dann in Leisach. So wurde ihr auch der Beiname „Pfaffin“ zuteil. Noch jung heiratete Emerenzia den Soldaten Christian Graf, doch es wurde keine glückliche Ehe. 1657 gebar sie ihren ersten Sohn Christian. Die Pfaffin verlor deswegen ihre Arbeit als Häuserin und musste sich fortan gemeinsam mit Veit Kramer, einem heruntergekommenen Bauern, mit Gelegenheitsarbeiten und Betteln über Wasser halten. Gelegentlich konnte sie mit ihrem im Pfarrhaus St. Jakob erworbenen Kräuterwissen Menschen und Tieren bei Krankheit und Leid Linderung verschaffen. Mehr als Dank brachte ihr dieses Wirken jedoch öffentlichen Argwohn und Misskredit ein. Die arme Familie mit insgesamt acht Kindern und der alten Großmutter geriet schließlich in Gefangenschaft auf Schloss Bruck. Denn der bekannte „Zauberjakl“ hatte beim Monsterprozess gegen Hexer in Salzburg unter Folterqualen auch Emerenzias Namen als „Blutsgenossenschaftsmitglied“ genannt.

Nach grausamen Folterqualen und 60 Verhören waren von Emerenzia in 18 Monaten Geständnisse erpresst wie „Der Teifl war auch da!“. Mahnungen der Priesterschaft zur Gnade wurden ignoriert. Die Pfaffin stieß irgendwann aus: „Bei Jesu Blut! Ich kann nicht mehr!“ Emerenzia wurde durch Erdrosseln zu Tode gebracht und ihr Leib östlich von Lienz auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Zwei ihrer Kinder hat man am selben Ort tags darauf enthauptet. Sämtliche Gerichtsakten zu diesen Vorkommnissen sind vollständig erhalten.

Zwölf Aufführungen der „Pfaffin“ sind bis Samstag, 15. September, jeweils um 20.30 Uhr angesetzt. Im August weitere am 26., 30. und am 31. Im September am 1., 5. bis 7. und vom 13. bis zum 15. Über Absagen wegen Regens oder Sturms wird erst unmittelbar vor Beginn der Vorstellungen entschieden. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, abends 23. Am 15. September ausschließlich Abendkassa.