Salzburg – „Wir haben einen ziemlich gewaltigen Sommer bewältigt.“ So leitete Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele, die gestrige Bilanz-Pressekonferenz ein. Der Feststellung lässt sich kaum widersprechen: Gleich mehrfach mussten kurzfristig Einspringer für zum Teil prominente Parts – nicht zuletzt für den erkrankten Jedermann Tobias Moretti – gefunden werden, technische und bauliche Gebrechen – vornehmlich im Festspielhaus – waren zu beklagen und auch ein neuer Hauptsponsor wollte gefunden werden. Letzteren präsentierte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler bereits vor einigen Tagen: Die Schweizer Kühne-Stiftung folgt auf Lebensmittel-Multi Nestlé. Zahlen zum Deal wurden nicht genannt. Bekannt ist, dass 15 Prozent des Festspielbudgets – derzeit 60,81 Millionen Euro – von Sponsoren stammen.

Insgesamt 206 Vorstellungen standen 2018 an 42 Festspieltagen auf dem Programm. 260.875 Karten wurden ausgegeben – und Einnahmen von ca. 30 Millionen Euro generiert. Die Auslastung lag bei 97 Prozent. Publikums­magnet blieb der „Jedermann“, der 35.000 Besucher auf den Domplatz bzw. ins Festspielhaus lockte. Beeindruckende Zahlen. Aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Vor allem das Festspielhaus wurde heuer zum Problemfall: Das Konzert des Pianisten Grigory Sokolov musste abgebrochen werden, nachdem das Dach des Baus von einem Gewitter in Mitleidenschaft gezogen wurde – und Wasser in den Zuschauerraum tropfte.

„Die Generalsanierung des Hauses ist unausweichlich“, erklärte der Kaufmännische Direktor der Festspiele Lukas Crepaz. Und die dürfte teuer werden. Eigenmittel in Höhe von acht Millionen Euro hätten die Festspiele bereits in die Sanierung gesteckt, so der gebürtige Tiroler. Nun suche man nach einem „Masterplan“ – und nach finanzieller Unterstützung. Gearbeitet dürfte im Festspielhaus übrigens bei laufendem Betrieb werden. Eine Schließung jedenfalls steh­e nicht zur Debatte, auch mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2020. Dann feiern die Festspiel­e 100. Geburtstag.

Ob es dann oder bis dahin auch die zuletzt öfter geforderten Wiederaufnahmen von bewährten Produktionen geben wird, ließ Intendant Hinterhäuser offen. Das Produktionsniveau, „das es möglich macht, an Wiederaufnahmen zu denken“, habe man jetzt zwar erreicht, aber niemand komme nach Salzburg, „um uns beim Sparen zuzusehen“. (jole)