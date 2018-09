Innsbruck – Die experimentelle Initiative „Vorbrenner“ am BRUX Freien Theater in Innsbruck startet mit dem Projekt „One Life and a half in the life of Ztscrpt“ in den Herbst. Christian Egger, Christian Kosmas Mayer, Yves Mettler, Magda Tóthová, Ruth Weismann und Alexander Wolff produzieren als Redaktionsteam bereits seit 2002 eine Zeitschrift als unabhängige, internationale Publikation zur zeitgenössischen Kunst, Theorie und Gesellschaft. Diesen Alltag verarbeitet die Gruppe nun im Stück „One Hour and a half in the life of Ztscrpt“, das nun innerhalb der Projektwoche in den Räumen des BRUX in Bühnenform gebracht wurde. „Ein im Grunde klassisches Theaterstück“, meint Egger auf Nachfrage der TT. Ein Stück, das vorgibt, über das persönliche Leben der Beteiligten zu berichten, dabei aber zahlreiche weitere Assoziationen zulässt. Zu sehen heute und morgen, jeweils 20 Uhr im BRUX. (TT)