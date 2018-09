Kufstein — Rundum zufriedene Gesichter gab es gestern bei der Präsentation des Kulturprogramms der Stadt Kufstein für 2018/2019. Es sei wieder ein tolles Angebot, bei dem sich für alle etwas finde, freuten sich Bürgermeister Martin Krumschnabel, Kulturreferent Klaus Reitberger, Kulturausschussobfrau Karin Eschelmüller und auch Kulturbeauftragter Bernhard Sieberer. Man ziele mit dem Programm auf „Herz und Hirn" ab, wie Letzterer sagte, außerdem erfülle man einen Kulturbildungsauftrag.

Erfreulich sei, dass das neben privaten Sponsoren von der Stadt mit 110.000 Euro finanzierte Programm immer mehr Leute anziehe. Und für das Abonnement-Programm wurden bereits 340 Dauerkarten verkauft. „Als ich begonnen habe, zählten wir 70 Abonnenten", sagte Sieberer, der seit 1993 Kulturbeauftragter ist, nicht ohne Stolz. Einziger Wermutstropfen sei das Jugendabo „kontraste", das auf keinen fruchtbaren Boden falle. Die Zahl der verkauften Abos bewege sich bei zehn Stück, „aber wir halten eisern daran fest. Vielleicht ist es eines Tages bei der Jugend wieder modern, ein Abo zu haben", erklärte Sieberer.

Weiter im Programm und sogar ausgeweitet hat man die Nachtgespräche, bei denen hochkarätige Referenten in der vergangenen Saison verschiedenste Themen behandelten und mit den Zuhörern auch diskutierten. „Der Theatersaal war dabei mehr als voll", freute sich Reitberger, der die Gespräche ins Programm genommen hat. Heuer wird es daher sogar ein Gespräch mehr geben. Beibehalten wird auch das Open Air am Hechtsee. Der große Zuspruch führt übrigens dazu, dass nur vier Programmpunkte in Kufsteins neuem millionenteuren „Kultur Quartier" stattfinden. Der Saal sei für die Zuschauer und große Ensembles zu klein. „Außerdem wollen wir möglichst viele Veranstaltungsorte in der Stadt nutzen", erklärt Reitberger. Man habe auch nicht immer Termine erhalten, „das Quartier ist sehr gut gebucht", schilderte Reitberger. (wo)