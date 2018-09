St. Anton am Arlberg – „Der Herr Pfarrer hat damals nicht erlebt, dass es bei den Ministranten heute mehr Mädchen als Burschen gibt“, erinnert Daniela Strolz-Holzer im Musikkabarett der Turborosinen, das kürzlich einen „Turbostart“ zum Auftakt des St. Antoner Kulturherbstes im Arlbergsaal hinlegte. 150 begeisterte Zuschauer waren dabei. Als Mädchen wollte sie auch bei der Blasmusikkapelle mitspielen. Und erntete ebenfalls eine Abfuhr. „Ich bin schließlich mit meiner Trompete in der Nachbarkapelle aufgenommen worden“, blickte sie mit einer gewissen Genugtuung zurück.

Die in St. Jakob aufgewachsene Bühnenkünstlerin Strolz-Holzer sorgte mit ihren Kolleginnen Claudia Schächl und Helene Stangl-Küllinger für einen abwechslungsreichen wie amüsanten Abend. Wiederholt ist es den Turborosinen gelungen, dem Publikum den Spiegel vorzuhalten. Speziell Frauenthemen wurden auf erfrischende Art und Weise aufbereitet und auf die Spitze getrieben. Wobei die drei Damen in die Rolle einer Managerin, Ärztin und Biobäuerin schlüpften. Im Mittelpunkt standen Themen wie Beziehung, Familie, Karriere und Selbstwert.

Weiter geht es mit dem Konzert des Landesblasorchesters Tirol am Freitag, 5. Oktober, in der WM-Halle. Die „Lange Nacht der Museen“ findet am 6. Oktober ab 16 Uhr im Museum statt. Austro­popper Wolfgang Ambros ist für Samstag, 13. Oktober, angekündigt. Einen Kabarettabend bestreiten Blum & Oberhauser am 18. Oktober. Schließlich tritt die Theatergruppe OHA am 19. Oktober im Vallugasaal auf. Internet: www.kultur-herbst.at (psch)