Von Wolfgang Otter

Innsbruck – Carmen – ihr Name steht für vieles. Sie ist der wahr gewordene Männertraum auf der einen Seite und der Inbegriff der weiblichen Emanzipation auf der anderen. Ganze Heerscharen an Regisseuren versuchten sich an der Deutung dieser wohl populärsten Opernfigur. So wurde sie bereits als Prostituierte auf die Bühne geschickt oder darf in Florenz sogar ihren Ex-Geliebten erschießen. Für einen Skandal war die Oper Carmen von Georges Bizet auf alle Fälle schon immer gut – bereits bei der Premiere 1875. Henri Meilhac und Ludovic Halévy hatten nach der gleichnamigen Erzählung von Prosper Mérimée eine zu emanzipierte Frau, zu realitätsnahe Handlung und Bizet eine zu neuartige Musik geschaffen, so hieß es. Erst als die Oper umgearbeitet wurde, konnte der Siegeszug beginnen, den Bizet aber nicht mehr erlebte.

Im Innsbrucker Landestheater verzichtet Regisseur Laurence Dale auf einen Skandal. Aber er brachte am Freitagabend doch eine ganz eigene Version zur Premieren-Aufführung. Seine Inszenierung ist weit weg von einem folkloristischen spanischen Spektakel, sondern zeichnet das Bild einer dunklen Zeit. Passend dazu die düstere, nebelverhangene Bühne von Tom Schenk, die den Darstellern auch Standfestigkeit abverlangt. Und Carmen trägt auch nicht das typische rote Kleid, bunt dürfen nur die Toreros sein, die wie Wesen aus einer anderen Welt erscheinen.

Dale dreht im Ganzen die Charaktere um – der Täter ist Don José. So spielte Ksenia Leonidova als Carmen keinen männerverschlingenden Vamp, sondern eine junge Frau, die mit den Männern spielt – ihre Reize einzusetzen weiß, sich manchmal sogar etwas zu viel anbiedert. Sängerisch und stimmlich meisterte sie ihre Rolle mit Bravour, darstellerisch blieb sie von der feurigen, geheimnisvollen Andalusierin ein gutes Stück entfernt. Doch es reichte allemal, um Don José – Rafal Bartminski – zu erhitzen. Und dessen Feuer loderte derartig, dass er den anderen die Show stahl. Bartminskis wunderschöner Tenor überstrahlte alle, manches Mal auch den Mezzosopran Leonidovas, zu sehr. In seiner Eifersucht rasend, lässt ihn Dale sogar zum Doppelmörder werden. Keine Spur von einem introviertierten Brigadier, der vom „Dämon“ verführt wird und zwischen der Unschuld von Micaela (berührend gesungen von Anna-Maria Kalesidis) und den Verführungskünsten von Carmen hin- und hergerissen wird.

Dann gibt es noch den Dritten im Bunde, quasi die Verkörperung der Männlichkeit: Torero Escamillo, zu dem sich Carmen hinwendet, tadellos gesungen von Germán Olvera. Diese Dreiecksbeziehung muss tragisch enden, die Karten sagen es auch voraus. Aber auch für Escamillo hat Dale eine Überraschung parat: Der Torero stirbt, der Stier überlebt. Weitergesungen wird, als ob nichts passiert wäre, er verblutet still und leise. Ob es ein Zugeständnis an die Stierkampfgegner ist? Oder einfach zeigt: Wer sich mit Carmen einlässt, ist verloren? Der Regisseur gibt dem Publikum et- was zum Nachdenken mit.

Verloren hat auf keinem Fall das Tiroler Landestheater mit dieser interessant inszenierten und musikalisch bestens von Dirigent Andrea Sanguineti servierten Bizet-Oper. Er trieb das Tiroler Symphonieorchester und die Sänger zur Bestleistung, ging aber auch manchmal hart an die Tempogrenze. Aber genauso schnörkellos wie Inszenierung und Bühnenbild sind, ist auch sein musikalischer Ansatz. Sophia Theodorides, Johannes Maria Wimmer, Camilla Lehmeier, Dale Albright, Jon Jurgens, Alec Avedissian komplettierten die lobenswerte Ensembleleistung. Tragende Stützen waren Chor, Extrachor und Kinderchor.

Erstmals wurde eine Oper auf den Vorplatz vor dem Landestheater übertragen, nur das Wetter spielte leider nicht mit.