Von Erna Cuesta

Bozen, Innsbruck – „Wollt ihr die Glocke?“, ruft Philipp Hochmair ins Publikum. „Ja!“, fordert das Publikum. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Bei jedem Konzert. Alles wartet auf die Zugabe. Frontman Hochmair ist am Höhepunkt der Stimmung, setzt noch eines drauf, heizt noch einmal richtig ein. Mit dreißig Strophen bedeutender deutscher Lyrik entfacht der Sprachberserker ein so noch nie dagewesenes energetisches Feuerwerk. Mit niemand Geringerem als Friedrich Schiller. Und das ist wahre Kunst. Denn kann man tatsächlich mit einem Klassiker der Weltliteratur – dem Bildungs-Schreckgespenst ganzer Generationen in den Klassenzimmern – ein Publikum zum Toben bringen? Ja. Man kann. Oder besser gesagt: Philipp Hochmair und seine Band Die Elektrohand Gottes können das.

Und wenn man in dieser Performance bei der Glocke angekommen ist, hat man bereits gut eine Stunde zu Schiller-Balladen gerockt, vibriert am ganzen Körper und ist bereits voll auf dem Schiller’schen Psychedelic-Trip. Und der Haupt- und exzentrische Selbstdarsteller Philipp Hochmair ist in seinem Element. Ob „Jedermann reloaded“, „Werther“, seine Kafka-Hörspiele oder eben der „Schiller-Balladen-Rave“, diese energetisch aufgeladenen, multimedialen Aktionskunst-Happenings sind sein Medium.

„Wenn ich so darüber nachdenke, hat alles mit Peter Handkes ,Untertagblues‘ angefangen ...“, erzählt Hochmair. Wir schreiben das Jahr 2004, die junge Friederike Heller inszeniert für das Wiener Burgtheater den schwierigen Text des umstrittenen Dramatikers. Im selben Zeitgeist entsteht zuvor Nicolas Stemanns radikale theatralische Umsetzung von Elfriede Jelineks „un-darstellbaren“ sprachgewaltigen Textlawinen. Immer mit dabei: Philipp Hochmair, ein akribisch Suchender, die Sprache Liebender und mit dem Text-Erlernen seine liebe Not habend. Für Schillers „Das Lied von der Glocke“ hat er zwei Jahre gebraucht, und immer noch fühlt er sich nicht ganz sattelfest und schmunzelt über „all jene, die behaupten, die Ballade in- und auswendig zu können“.

Aber zurück zu Handke. „Eigentlich war das die Geburtsstunde einer neuen, experimentellen Theaterform, daraus sind auch meine Performances entstanden.“ Und wohl auch der Beginn einer Reise ohne bestimmtes Ziel; Philipp Hochmair hängt sein festes Engagement als Ensemblemitglied des Burgtheaters und des Hamburger Thalia-Theaters an den Nagel und wird zum fahrenden Gesellen. Eine mutige und „schwere Entscheidung“, sagt er. Sein Wunsch, sein Eigenes zu machen, überwiegt. Das entspricht auch seiner Lebensenergie und Willenskraft: Stets mit Pass und gepacktem Rucksack im Hier und Jetzt, allzeit bereit für den Moment. „So funktioniere ich am besten, spontan und nichts Geplantes. Wie ein Autopilot. Einpacken, auspacken, sich dem Moment hingeben.“ So hat es sich auch mit dem „Sprung auf den Domplatz“ verhalten, „eine glückliche Fügung“, die den Schauspieler von heute auf morgen bei den diesjährigen Salzburger Festspielen für den erkrankten Tobias Moretti in „Jedermann“ einspringen hat lassen. „Nur nicht darüber nachdenken“, lautet die Devise.

Hochmair ist ein Getriebener, der sich dennoch treiben lässt. Dem Gebot der Stunde und der Geschwindigkeit unserer Zeit mit ungeheurer Disziplin folgend. „Ich bin mit Projekten und Auftritten bis Mai durchgetaktet. Manchmal fühlt sich das wie Ebbe und Flut an, die Dinge zischen an mir vorüber. Alles ist in Bewegung.“

Wie bei allem gibt Hochmair alles und ist bedingungslos fordernd, schenkt sich dabei selbst am wenigsten. Mit Fragen nach Plänen, der Zukunft, ausgereiften Ideen fängt der Schauspieler wenig an. Das kostet ihn ein Achselzucken. Gerät er also immer zufällig irgendwohin? Oder zieht er es an? Wenn ja, dann nicht bewusst. Gewohnheit, Bequemlichkeit, Routine scheinen Fremdwörter zu sein, der so genannte richtige Zeitpunkt stets zugegen. Das heißt aber nicht, das Hochmair nicht grübelt und nachdenkt. So extrovertiert er sich gibt, so sprunghaft kann er auf der Bühne, im Film oder im Gespräch in sich selbst versinken und für Augenblicke in die Verinnerlichung abtauchen. Ein einziger Widerspruch.

Stilisiert sich Hochmair zur Kunstfigur? Eine Figur in der Kunst ist er allemal. Ganz Energie. Aus der Sprache, der Kraft und Faszination, die aus den Versen Schillers beispielsweise strömen, bezieht er seine Energie und die gibt er schonungslos weiter. Das kostet Energie. „Ich fahre einmal im Jahr nach Indien für eine Ayurveda-Kur, um wieder aufzutanken.“ Geht das Älterwerden für viele Menschen mit einer gewissen Entschleunigung und Ruhe einher, scheint es bei Hochmair nur Bewegung zu geben. Offen in allem, nimmt er auf, was ihm Menschen und Orte geben.