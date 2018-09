Rad-WM in Tirol

Oper „Carmen“ für alle: So war das Public Viewing am WM-Areal

Noch vor der offiziellen Eröffnung am Samstag gab es bereits am Freitagabend ein besonderes Schmankerl am Areal der Rad-WM in Innsbruck. Das Tiroler Landestheater meldete sich mit der Premiere der populären Oper „Carmen“ zurück aus der Sommerpause. Laut Polizei waren rund 3500 Besucher beim Public Viewing am WM-Vorplatz dabei.