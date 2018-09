Innsbruck – Alles beginnt mit einem Häufchen Staub. Ein Performer, gekleidet in einen Anzug, der beklebt mit kleinen Spiegelelementen atmosphärisch funkelt, siebt den Staub. Kleinste Partikel gehen in die Luft über und wiegen schwer im Raum. Aus dem Sieben wird ein Wühlen, ein Sich-Einschreiben in den Staub. Bis er sie durchbricht, die glitzernde Hülle. Und wie der Staub verschwindet. Zumindest kurz.

Initiiert hat die Solo-Performance „Time Dust“, die am Sonntag im Theater „diemonopol“ in Innsbruck ihre Premiere feierte, Peter Lorenz. Und er zeigt sie hier in Österreich zum ersten Mal.

Entwickelt hat sie der junge Tiroler Regisseur für ein Festival in Mostar in Bosnien, wo er zur Schule ging. „Was mich dort faszinierte, waren Ruinen, Einschusslöcher aus dem letzten Krieg, die allerorts zu sehen sind“, erklärt Lorenz der TT. Für die Menschen dort ein normales Alltagsbild – Geschichte, die in Form von Zerstörung ständig präsent sei. Bei seinem Studium in London wichen die Ruinen perfekter Architektur. Gerade dieser Kontrast führte zur Idee einer Performance.

In der direkten Berührung mit dem Staub, diesem letzten Überrest, steckt auch Erinnerung. In Bosnien vor allem die Erinnerung an den Krieg. Eine Erinnerung, mit der aber auch Neues entsteht. All diese Assoziationen werden nun für das Publikum in Innsbruck aufbereitet. Eine überraschend intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte, die ganz nebenbei faszinierende Bilder produziert. (bunt)