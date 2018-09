Von Agnes Dorn

Haiming – Mit dem neu gegründeten Verein „Theater Quartier B2“ ist Regisseur Peter Schaber gewissermaßen in die Fortsetzung der vor fünf Jahren aufgelösten „Besetzungscouch“ gegangen. Diesmal hat nicht er die Obmannschaft inne, sondern Silvia Schmid. Sie wird an der Spitze des neuen Vereins stehen während Schaber als Obfrau-Stellvertreter mithilft, für Haiming wieder eine neue Kultureinrichtung aufbauen.

Neben mindestens zwei Theaterstücken pro Jahr plant man auch Lesungen, Kabarettvorführungen oder Workshops für Kinder ins Programm zu nehmen, wie Schaber verrät. Als dauerhaftes Quartier konnte der Theaterverein nun den Haiminger Gasthof Stern, vulgo Zickeler, für sich erobern. Die Location eignet sich dank des gemütlichen Rahmens ideal zum Kulturgenuss. Seinen Einstand feiert der Verein nun mit der Komödie „Suche impotenten Mann fürs Leben“, wobei der Regisseur betont: „Das ist kein Schenkelklopfer von der ersten bis zur letzten Minute. Da ist viel mehr drinnen.“

Dorfbühne will man aus mehreren Gründen keine sein, denn schon das jeweils dem Stück angepasste Ensemble, zu dem dieses Mal Tamara Hechenberger, Kathrin Dablander, Silvia Schmid, Stefan Perwög und Bernd Sonderegger gehören, ist gemeindeübergreifend zusammengesetzt. Das Genre der Stücke soll auch über die Komödie hinausgehen, wiewohl Schaber meint, dass diese die eigentliche Königsdisziplin im Theater darstellen würde. Als nächstes Stück hat er bereits ein Psychodrama im Auge. Näheres will Schaber aber noch nicht verraten. Doch vorerst darf im Zickeler gelacht werden. Und zwar entweder bereits zur Premiere übermorgen Freitag um 20 Uhr oder an einem der Folgetermine. Anfragen sind per Mail an quartierb2@gmx.at oder unter 0660/1124250 möglich.