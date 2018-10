Von Joachim Leitner

Innsbruck – In Korinth ist man um Sicherheit bemüht. Gewährleisten soll diese eine größtmögliche Abschottung vor allem allzu Fremden. Mit recht einfachen Mitteln koppelt Regisseurin Elisabeth Gabriel ihre Inszenierung von Franz Grillparzers „Das goldene Vlies“, die am Freitagabend im Großen Haus des Tiroler Landestheaters Premiere hatte, an die Gegenwart, in der eine EU-Ratspräsidentschaft das schützende Europa beschwört: Ein simples Absperrband genügt.

Hier wird Jason, als einer der Einheimischen sozusagen, aufgenommen. Medea hingegen, die anderswo geboren wurde, wird misstrauisch beäugt und bestenfalls geduldet. Schließlich ist sie die Mutter von Jasons Söhnen. Durchaus wohlwollende Versuche, der Fremden die ihr zugeschriebene Wildheit auszutreiben und „Willkommenskultur“ zu zelebrieren, machen die Sache nicht wirklich besser. Auch Medeas Versuche, das Eigene auch in der Fremde zu pflegen, fruchten kaum. Und weil die Liebe zwischen Jason und Medea wohl nie so heiß war wie beide einst glaubten, ist die Eskalation unausweichlich. Der dritte, mit „Medea“ überschriebene, Teil von „Das goldene Vlies“ ist großes Drama – Elisabeth Gabriel zieht es konsequent durch. Und kann sich ganz auf ihre Hauptdarstellerin verlassen: Marion Fuhs beeindruckt als Medea. Sie wütet – und bleibt doch zerbrechlich, leidet, aber ohne große Geste, berührt, macht selbst das Unvorstellbare auf nachgerade unheimliche Weise anschaulich. In Kris­toffer Nowak als Jason hat sie einen berechnend kühlen Gegenspieler mit bisweilen böse funkelndem Blick. Auch Jan Schreiber als Kreon überzeugt. Antje Weiser gibt als leidgeprüfte Zugehfrau Gora eine feine Charakterstudie ab. Einzig Ronja Forcher bleibt als Kreusa etwas blass – dafür darf sie ihr Talent an der Ukulele zeigen.

Kurzum: Teil drei taugt zum dichten Theaterabend. Allerdings hat man sich am Landestheater entschieden, erstmals auch die Teile eins und zwei an einem Abend zu geben. Und damit, am Anfang also, fangen die Probleme an: Denn hier fehlt, trotz manch durchaus schlüssigen Einfalls, schlicht und ergreifend der dramatische Zug: Im Mythischen, sprich in Bühnennebel gehüllten Kolchis, versteigt sich Phryxus, der das titelgebende goldene Vlies – und damit das Unheil – in die vorzeitliche Idylle bringt, gehörig im Ton: Raphael Kübler spielt den wenig willkommenen Gastfreund mit überzeichnetem Pathos. Die parallel dazu anschwellende Bühnenmusik (Nikolaus Woernle) gibt der grauenhaften Urszene, an der sich die damals noch heranwachsende Medea Zeit ihres Lebens abarbeiten wird, vollends den Rest. Befremdlich. Man wähnt sich in einer Parodie – und fürchtet doch, dass die Posse ernst gemeint ist. Von diesem – nun ja – missglückten Auftakt erholt sich „Das goldene Vlies“ nur langsam. Daran kann auch Vinzenz Gertlers kluges Bühnenbild, in dem ein schlichter Container vom Kriegsschiff zum königlichen Designerloft werden kann, wenig ändern.