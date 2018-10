Zürich – Ein schöneres Geschenk zu seinem 25. Geburtstag hätte Fouad Ambelj „Lil Zoo“ sich nie erträumen lassen: den Breakdance-Titel im Weltfinale. „Ich bin einfach nur glücklich, die harte Arbeit zahlt sich aus“, sagt er der TT.

Im Vorjahr war der seit drei Jahren in Innsbruck lebende Breakdancer noch im Halbfinale ausgeschieden. Vor einer Woche setzte er sich an seinem Geburtstag beim „Red Bull BC One“ in Zürich in mehreren „Battles“ gegen 15 Konkurrenten durch. Und das trotz unüblicher Vorbereitung. „Ich habe nicht trainiert, weil ich auf Tour in Asien war.“ Dort gewann er Team-Wettbewerbe. „Ich habe mich den ganzen Monat in Wettkämpfen gemessen. Das hat mich bereit gemacht.“

Der Weltmeistertitel krönt das äußerst erfolgreiche Jahr des Marokkaners. Doch er hat noch nicht genug. „Breakdance ist meine Leidenschaft. Ich bin sehr froh, Österreich zu vertreten und bin hungrig nach mehr.“ (phi)