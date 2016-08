San Diego – Neurochirurg Dr. Stephen Strange wird bei einem Autounfall schwer verletzt – und kann seine Hände nicht mehr benutzen. Bei seiner Suche nach Heilung kommt er schließlich in das geheimnisvolle Kamar-Taj. Das mysteriöse Wesen „The Ancient One“ macht den Arzt mit einer völlig neuen Welt bekannt und Strange zu einem mächtigen Magier.

Der neueste Marvel-Blockbuster ist hochkarätig besetzt: Oscar-Preisträger Benedict Cumberbatch schlüpft in die Rolle des Doctor Strange. Tilda Swinton als „The Ancient One“ begleitet ihn ebenso auf seinem Weg wie Chiwetel Ejiofor („12 Years a Slave“). Den Gegenspieler des Doktors gibt Mads Mikkelsen, der unter anderem aus der TV-Serie „Hannibal“ bekannt ist. Zum Cast gehören außerdem Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg und Benedict Wong. Regie führt Scott Derrickson. Was die Kinobesucher Ende Oktober erwartet, zeigten sie am Wochenende bei der Comic Con in San Diego. Seit Montag gibt es den Trailer nun auch auf Deutsch. (TT.com)