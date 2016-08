Berlin — Die Karriere der Tiroler Sängerin Victoria Swarovski (22) zieht steil an. Wie jetzt bekannt wurde, wird Swarovski in der neuen Staffel von „Das Supertalent" neben Dieter Bohlen (62) und Bruce Darnell (59) über das Wohl und Wehe der Kandidaten entscheiden. Sie löst damit „Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (47) ab, die nach nur einer Staffel die Show wieder verlässt.

Am kommenden Sonntag hat die 22-Jährige bereits ihren ersten Arbeitstag, denn dann beginnen die Aufzeichnungen der Talentshow in Essen. „Ich liebe Menschen, Musik, Tanz, Artistik, einfach alles was schön, spannend, lustig und besonders ist. Für mich ist es ein großes Geschenk so viele tolle Talente hautnah zu erleben!", freut sich die „Let's Dance"-Gewinnerin über ihre neue Aufgabe.

„Das Supertalent" geht im Herbst in die 10. Staffel. Die einzelnen Sendungen werden vom 31. Juli an in Bremen und Essen aufgezeichnet. Talente aller Art seien in 40 Städten gesichtet worden, hieß es von RTL. (TT.com, dpa)