Innsbruck – Anscheinend gibt es in Filmvermarkterkreisen eine äußerst belastbare Faustregel: Nach Möglichkeit sollte es verhindert werden, Filme mit Bildern von Frauengesichtern zu bewerben. Vielmehr gelte es Darstellerinnen auf lange Beine, dralle Hintern oder – gegebenenfalls – auf eine Torso-­Silhouette zu reduzieren.

Gut, das mag jetzt etwas überspitzt klingen, aber schon ein schneller Blick auf Marcia Belskys Foto-Blog Headless Women of Hollywood macht deutlich, dass an der Sache etwas dran ist. Die New Yorker Autorin und Bühnenkomikerin hat zahllose Beispiele für die – in ihren Worten – „Enthauptung und Zerstückelung von Frauenkörpern“ gesammelt. Die Liste reicht von Klassikern wie Mike Nichols’ New-Hollywood-Klassiker „Die Reifeprüfung“ (1967) bis zum Animationsfilm „Minions“ (2015) und dem erst kürzlich veröffentlichten Plakat der Comic-Verfilmung „Wonder Woman“ (2017). Beinahe täglich wird der Blog um neue „Fundstücke“ erweitert.

Die Fülle des zusammengetragenen Bildmaterials, das Frauenkörper letztlich auf plump-sexuelle Anreize herunterbricht, zeitigt einen erstaunlichen Effekt: Hier waltet kein unterschwelliger Gelegenheits-Sexismus. Vielmehr scheint die Verwendung solcher Bilder so selbstverständlich, dass sie kaum noch auffällt. Erst in der Verdichtung im Blog wird das Problem sichtbar. Selbst Kino- und TV-Produktionen, die patriarchale Strukturen auf der Inhaltsebene unterwandern, etwa Joss Whedons Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“, werden mit solchen Bildern vermarktet.

Es sei Standard, schreibt Belsky, dass man „Frauen um Kopf und Gesicht betrügt, sie fragmentiert, fetischisiert, entmenschlicht“. Ganz unabhängig davon, wovon die jeweiligen Filme handeln, würde das mitgelieferte Werbematerial etwas anderes erzählen: Es gehe nicht um den Kopf der Frauen und damit auch nicht um ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche, sondern um die Verfügbarkeit ihrer Schenkel.

„Die Poster sagen uns, dass Frauen dann am besten sind, wenn sie als Individuen verschwinden und dadurch beliebig austauschbar werden“, so Marcia Belsky.

Ein Umstand, den die Filmgeschichte übrigens belegt: Auf dem „Reifeprüfung“-Plakat beispielsweise sind nicht die Beine von Hauptdarstellerin Anne Bancroft zu sehen, sondern die ihres damaligen Lichtdoubles Linda Gray, die später durch „Dallas“ Bekanntheit erlangte. Gemerkt hat’s keiner. Hauptsache: Beine. (jole)