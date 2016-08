Innsbruck – Von 1508 bis 1512 malte Michelangelo an den Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle, wobei von dieser Kraftanstrengung dieser magische Moment der möglichen Berührung von Gott und Mensch geblieben ist. Vier Jahre dauert auch die Produktion eines Animationsfilms – trotz der technischen Möglichkeiten. Dabei geht es immer um die Herstellung dieses einen magischen Moments, der die Betrachter weltweit erschauern lässt – auch um das ökonomische Ziel eines Blockbusters zu erreichen. Dieser Moment der Rührung gelang den Disney-Studios 1942 mit der Ermordung von Bambis Mutter und weniger bedrohlich 1955, als sich „Susi & Strolch“ an einer langen Nudel kauend aufeinander zubewegten. Der Film hieß im Original „Lady and the Tramp“ und warnte dem Zeitgeist entsprechend vor den Gefahren, die in gesellschaftlichen Veränderungen verborgen waren. Der ungewaschene Streuner, der sich der schüchternen Hundedame näherte, war natürlich ein Hipster, ein Wilder, der im Realfilm von Marlon Brando oder ganz böse von Ben Gazzara gespielt wurde. Ein ähnliches Spiel wiederholte Disney 1970 mit den „Aristocats“, als die Auswüchse der Hippie-Ära die Katzenwelt verunsicherten. Ob wilder Kater oder räudiger Hund, beide wussten schließlich die Annehmlichkeiten des Familienlebens zu schätzen. Inzwischen haben Tiere mehrfach die Welt gerettet, weshalb sie in Chris Renauds „Pets“ nur noch faul herumliegen. Gefahr droht nur noch von anderen Tieren.

Im Kanalsystem New Yorks wohnen „die weggeworfenen Tiere“, die für die Wohnungen zu groß, zu giftig, zu fett oder zu hässlich geworden sind und nun zum großen Schlag gegen die Menschheit und süßen Haustiere ausholen. Unter der Anleitung des Kaninchens Snowball bringen Katze, Schwein, Schlange oder Krokodil Anarchie und Terror auf die Straßen von Manhattan, wobei bald absehbar wird, dass sich die Revolutionäre nur nach diesem magischen Moment einer Berührung, einer Zärtlichkeit sehnen.

Chris Renaud, der zuletzt mit „Ich – einfach unverbesserlich“ eine Satire über den Turbokapitalismus ablieferte, kehrt mit „Pets“ in die heile Welt der 50er-Jahre zurück. In jedem Bild werden die digitalen Möglichkeiten auf die Spitze getrieben – wenn die Kamera etwa von Brooklyn nach Manhattan fliegt, sich durch die Stahlseile der Brooklyn-Bridge schlängelt, um bei Max zu landen, der mit seiner Besitzerin im Central Park eine Runde dreht. Überwältigung ersetzt die Magie. (p. a.)