Von Peter Angerer

Innsbruck – James Cleveland „Jesse“ Owens hatte seine Kindheit mit seinen neun Geschwistern auf den Baumwollfeldern Alabamas verbracht, bis sein Talent als Leichtathlet entdeckt wurde. Owens bricht Rekorde, doch er kann kein Rennen gewinnen, da ihm die Rassentrennung in Alabama die Teilnahme an Sportveranstaltungen mit Weißen verbietet. „Race“, der Originaltitel von Stephen Hopkins’ Biopic über den vierfachen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Berlin von 1936, benennt beides – Rennen und Rasse. Als sich Owens nach der Ankunft im Olympischen Dorf nach den Schlaf- und Waschräumen für die Farbigen erkundigt und über die Gleichheit aller Olympioniken belehrt wird, lobt er die Nazis. Aber er hat das Schild „Keine Juden und Hunde“ übersehen – und keine Ahnung von Propaganda. Dafür sind Joseph Goebbels (Barnaby Metschurat) und Leni Riefenstahl (Carice van Houten) zuständig. Die Regisseurin weiß die Kraft und die Ausstrahlung des Läufers und Weitspringers für ihren Olympia-Film zu schätzen.

Als Jesse Owens (Stephan James) 1933 ein Stipendium an der Ohio State University angeboten wird, hat er bereits alle Zurückweisungen wegen seiner Haufarbe erlebt, weshalb er die rassistischen Vorurteile in Ohio mit einem Schulterzucken quittieren kann. Der Leichtathletik-Trainer Larry Snyder (Jason Sudeikis), der unbedingt Erfolge benötigt, um die eigene Position zu sichern, verwandelt das Lauf- und Sprungtalent in einen technisch perfekten Athleten, der auch internationale Wettbewerbe gewinnen kann. In Ann Arbor, Michigan, stellt Owens 1935 innerhalb von 45 Minuten drei Weltrekorde ein, doch der Ruhm setzt ihn Verführungen aus, die ihn vom großen Ziel, der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Berlin, ablenken. Dabei ist die Teilnahme ohnehin ungewiss.

Die Veranstalter wollen weder Juden noch Schwarze in ihrem stolzen Stadion sehen und für das von Richter Jeremiah Mahoney (William Hurt) geführte nationale Olympische Komitee kommt angesichts der politischen Verhältnisse nur ein Boykott in Frage. Der Bauunternehmer Avery Brundage (Jeremy Irons) stellt die für diesen noblen Altherrenklub entscheidende Frage: „Wann haben Sie zuletzt mit einem Juden oder Neger eine Partie Golf gespielt?“ Außerdem argumentiert der mächtige Sportfunktionär für persönliche Interessen, beauftragen ihn doch die Nazis während einer Erkundungsmission mit dem Bau ihres neuen Botschaftsgebäudes in Washington. Nicht zu sehen ist in „Race – Zeit für Legenden“ Brundages Sicht auf die Welt. Die Boykottbewegung gegen die Spiele in Berlin war für ihn „eine jüdisch-kommunistische Verschwörung“, die es zu bekämpfen galt.

Die beiden parallel erzählten Geschichten treffen sich mit dem Entzünden der olympischen Flamme. Der Propagandaminister verfällt bei der Mustervorführung von Leni Riefenstahls Olympia-Film in nationalistischen Taumel, Verbitterung befällt ihn erst, als Jesse Owens als Sprinter an der Überlegenheit der arischen Rasse kratzt. Als Owens auch den Weitsprung gegen den deutschen Favoriten gewinnt, gönnt der Film David Kross, dem Darsteller von Ludwig Long, den emotionalsten Moment, wenn er ihn mit dem Triumphator eine bejubelte Ehrenrunde drehen lässt, um den „Sportsgeist“ unter den Athleten zu demonstrieren. Im Abspann ist zu lesen, dass Long für diese Geste für den Russlandfeldzug zwangsverpflichtet wurde. Auch die Tragik von Owens begann nach dem Gewinn der vier Goldmedaillen.