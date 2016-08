Innsbruck – Der Schrei kommt spät. Sehr spät. Mehr als eine Stunde Ramba-Zamba-Kino vergeht, bis Tarzan zum Urwald-Jodler ansetzt. Und sich Janes Antlitz erhellt. Auf ihren Gatten ist Verlass: John, der aus dem Dschungel kam, ehe er in Großbritannien als Lord Greystoke ein kultiviertes Dasein führte, ist tief im Inneren also immer noch ein wilder Kerl. Einmal Dschungelkönig, immer Dschungelkönig.

Tarzans 1912 von Edgar Rice Burroughs erdachte Legende ist ein beliebtes Kinomärchen – Mannsbilder wie Johnny Weissmüller, Lex Barker oder Christopher Lambert schwangen sich bereits oberkörperfrei durchs Unterholz. In der Regie von David Yates darf nun der Schwede Ale­xander Skarsgård die Bauchmuskeln spielen lassen – die Gesichtsmuskeln bleiben in „Legend of Tarzan“ allerdings ziemlich unterbeschäftigt. Tarzan 2.0 ist ein Mimik-Minimalist, dafür spricht sein Sixpack Bände. „Ich Tarzan, du neidisch“, scheint die Botschaft des Mensch gewordenen Muskels zu lauten. Aber womöglich wurde beim Body ja ein wenig nachgeholfen: Der Rest des Unterholz-Abenteuers erstrahlt ja auch im kühlen Studio-Chic. Auffallend unnatürlich wuseln die Affen, Krokodile, Nilpferde und Raubkatzen durch den Kongo, der von bösen Kolonialmächten beherrscht wird. Und hier kommt Parade-Bösewicht Christoph Waltz ins Spiel: Mit tödlichem Würge-Rosenkranz in der Hand mimt er den raffgierigen belgischen Offizier Leon Rom, der den ziviliseren Wilden zurück in den Dschungel lockt, um ihn ans Messer zu liefern. Waltz wiederum liefert kein Glanzstück ab, sein Bösewicht wirkt wie die weichgespülte Version von „Inglourious Basterds“-Dämon Hans Landa: kein Wunder, dass sich die emanzipierte Jane (Margot Robbie) nur bedingt vor ihm fürchtet.

Ein Quäntchen Humor bringt Samuel L. Jackson als Sklavenbefreier George Washington (!) Williams ins von Zeitlupen und Rückblenden geprägte Spiel: Er darf auf Tarzans Rücken durch die Lüfte schwingen. Das schaut lustig aus. Fast so lustig wie Tarzans Dreiviertelhose. (fach)