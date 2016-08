Von Christiane Fasching

Innsbruck – „Der Laden braucht dringend Frischluft“, antwortet Andreas Braun auf die Frage, was er sich für den ORF wünscht. Knapp zehn Jahre, von 2001 bis 2010, zählte der ehemalige Kristallwelten-Chef zum ORF-Stiftungsrat, also jenem 35-köpfigen Gremium, das den Generaldirektor bestimmt. Und seit dem Jahr 2001 entpolitisiert sein sollte. Zumindest steht es so im damals novellierten ORF-Gesetz, das unter der schwarz-blauen Regierung beschlossen wurde. Seither dürfen keine politischen Mandatare und Funktionsträger im ORF-Stiftungsrat sitzen. Seither ist das 35-köpfige Gremium aber auch von politischen „Freundeskreisen“ durchzogen. Eine Entpolitisierung besteht also nur auf dem Papier. Das bestätigt auch Braun, der einst von der Tiroler Landesregierung als Stiftungsrat bestellt wurde, wofür er ihr bis heute „ein Kompliment“ ausspricht. „Dort hat man offenbar auch den Gesetzestext gelesen und sich tatsächlich für mich als unabhängigen Kopf entschieden“, sagt Braun, der betont, politische Zurufe stets bewusst überhört zu haben, um auf sein „Wissen und Gewissen“ zu bauen. War er damit allein auf weiter Flur? „Meine Kollegen im Stiftungsrat waren politisch eindeutig zuordenbar“, meint Braun knapp.

Sagt’s und erinnert sich an einen 15 Jahre zurückliegenden Besuch von ÖVP-Urgestein Andreas Khol, damals Nationalratspräsident, der ihm „sachte, aber unmissverständlich schwarzblaue Weisheiten“ einzubläuen versuchte. „Belästige mich nicht damit“, ließ Braun Khol damals wissen. Denn: „Mir waren Freundeskreise wurscht.“ Nach wie vor ist er davon überzeugt, dass an die entscheidenden Stellen am Küniglberg „aufrechte Menschen mit Rückgrat und Zivilcourage hineingehören“. Braun: „Aber der Politik ist es natürlich lieber, wenn der ORF von Menschen mit manikürten Gehirnen und parteipolitischer Bügelfalte besetzt wird.“

Ein Fehler, wie er glaubt. „Es sind die kritischen Köpfe, die einem Unternehmen guttun“, sagt er – und verweist auf „anarchische Freigeister“ wie den 2015 verstorbenen Gerd Bacher, der den ORF ab 1967 – mit Unterbrechungen – fast 20 Jahre lang führte und eine prägende Informationsoffensive einleitete.

Und was braucht der ORF im Jahr 2016? „Eine intellektuelle Neuausrichtung. Aktuell gibt’s zu viel boulevardeskes Infotainment“, ist er überzeugt. Feigenblätter wie ORF III reichen in seinen Augen nicht aus, „Courage und Avantgarde“ müssten in großen Programmblöcken spürbar werden. „Denn als öffentlich-rechtlicher Sender hat der ORF die Pflicht, als vierte Gewalt im Staat die Zuschauer nicht zu unterfordern, sondern sie tendenziell zu überfordern. Es kann ja nicht sein, dass Privatsender wie Servus TV zum Teil anspruchsvollere Botschaften als der ORF senden.“

Den amtierenden Generaldirektor Alexander Wrabetz und Finanzdirektor Richard Grasl, also die beiden aussichtsreichsten Anwärter für die Wahl am 9. August, hält er für „tüchtige Systemerhalter“, die an der Küniglberg-Spitze allerdings wohl nur „marginale Änderungen“ durchsetzen würden, anstatt notwendige „substanzielle Innovationen“ anzudenken. Braun ist überzeugt: „Qualität kommt nur durch Disruption, also durch das radikale Hinterfragen der Unternehmensphilosophie, zustande.“ Dass die größte Medienorgel des Landes voraussichtlich also erneut von einem hausinternen Kandidaten bespielt wird, nimmt er enttäuscht zur Kenntnis. Braun: „Die Gefahr, dass der ORF weiter in seinem eigenen, lauwarmen Wasser vor sich hindümpelt, ist dadurch sehr groß.“