Von Peter Angerer

Innsbruck – Um nach der Erfindung des Tonfilms von der Schwerfälligkeit der technischen Ausrüstung abzulenken, wurden einfach die Dialoge schneller gemacht und für etwa zehn Jahre – ab 1934 – war die Screwball-Komödie das Maß für alle Hollywood-Komik. In dieser Schnelligkeit ließen sich auch Dinge erzählen, die zu zeigen ohnehin verboten war. Schnelle Dialoge verlangten zudem nach einem neuen Personal, weshalb etwa Paläontologe und reiche Erbin in „Leoparden küsst man nicht“ (1938) oder Redakteur und Journalistin in „Sein Mädchen für besondere Fälle“ (1940) zu den bevorzugten Protagonisten des Genres wurden. Die Stars der Ära hießen Irene Dunne, Katherine Hepburn, Clark Gable oder Cary Grant, und es soll auch nicht verschwiegen werden, dass „Screw“ nicht nur die Schraube ist, die Komik vorantreibt, sondern auch über einen erotische Kontext verfügt. Rebecca Miller, die mit schweren Dramen bekannt geworden ist, nimmt in ihrer ersten Komödie „Maggies Plan“ diesen auch von Woody Allen gesponnenen Faden in jeder Beziehung auf.

Nach Jahren der Einsamkeit fühlt Maggie (Greta Gerwig) in sich die Sehnsucht nach einem Kind. Noch nie war ihr eine Beziehung geglückt, die über sechs Monate hinausging, weshalb es für sie keinen Sinn mehr macht, sich in der Illusion von einer traditionellen Familie oder auch nur einer glücklichen Affäre zu verlieren. Sie entscheidet sich daher, einen ihrer Freunde um eine diskrete Samenspende zu bitten. Guy (Travis Fimmel) war auf dem College das Mathematikgenie, das sich dann doch für eine alternative Lebens- und Produktionsform entschieden hat. In einer altmodischen Manufaktur verarbeitet er Gurken und Maggie macht bereits beim Verkosten dieser Essiggurken einen schwangeren Eindruck. Guy würde auch die Spende gern auf die altmodische Weise angehen, doch die angehende Mutter besteht auf einem sterilen Becher und wissenschaftlicher Exaktheit. Den idealen Moment des Eisprungs nutzt auch der Autor und Anthropologe John (Ethan Hawke), um in Maggies Leben und Körper einzudringen. Rebecca Miller inszeniert diese Sequenz über erotische Anarchie und den evolutionären Wettlauf mit allen in einer Kleinwohnung zur Verfügung stehenden Slapstick-Elementen.

Was wie ein Traum von der Zukunft aussieht, entpuppt sich als Zeitsprung über drei Jahre. Maggie schiebt in einem Kinderwagen ihre kleine Tochter Lily durch die Straßen Brooklyns. John ist die Flucht vor seiner dominanten, aus Dänemark stammenden Frau Georgette Nørgaard (Julianne Moore) gelungen, die ihm als Professorin an der Columbia-Universität außerdem einen Karriereschritt voraus ist. Dieses Unglück verarbeitet John in einem Roman, dem eine Leserin, die den Autor wirklich liebt, nur mit Feuer begegnen kann. Aber diese Person ist nicht Maggie. Abgeschnitten vom akademischen Leben muss sie sich neben ihrer Tochter auch um die beiden Kinder von Georgette und John kümmern, die überheblich in das Dänische wechseln, wenn sie sich über sie lustig machen. Irgendwann sagt auch Maggie „Es macht mich krank, ich zu sein“ und entwickelt einen Plan.

Wie in Shakespeares „Sommernachtstraum“ oder Woody Allens „Sommernachts-Sexkomödie“ verschiebt sich – im Winter New Yorks – die Versuchsanordnung und wir werden Zeugen kleiner Wunder. Die größte Überraschung ist aber Julianne Moore, die sich in „Maggie’s Plan“ als große Komikerin vorstellt, die Woody Allen übersehen hat.