Innsbruck – Für Greta Garbo war „Queen Christine“ 1933 eine attraktive Hosenrolle, denn Hollywood-Star und Königin liebten das Auftreten in Männerkleidern – wenn auch in unterschiedlichen Epochen. Nebenbei trafen sich bei Glamour- und Schweden-Königin auch Unsicherheiten in der Einschätzung der sexuellen Orientierung. Natürlich durfte die Spekulation in den Dreißigerjahren das Reich der Fantasie nicht verlassen, weshalb Greta Garbo als Königin in Hose und Wams eines Pagen und anschließend in die Kammer des spanischen Botschafters schlüpfte, der in der Düsternis der Schwarzblende die soziale und erotische Mimikry wohl entlarven konnte. Für den spanischen Katholiken wollte die protestantische Monarchin auf Thron und Heimat verzichten.

Jenseits von Hollywood und 80 Jahre später entdeckt der finnische Regisseur Mika Kaurismäki in den biografischen Leerstellen spekulative Möglichkeiten für ein höfisches Kostümdrama. Historische Akkuratesse täuscht Kaurismäkis Film „The Girl King“ durch das Einblenden von Jahreszahlen vor, auch um der Arbeitsthese in der Vorlage des Kanadiers Michel Marc Bouchard Gewicht zu verleihen: Königin Kristina von Schweden (1626–1689) war eine tapfere Vorkämpferin der Schwulen-Lesben-Bewegung. Dazu muss die Queer-Aktivistin in burschikosen Momenten ihre Sätze flapsig mit „Bei den Eiern von Jesus!“ eröffnen, als Entschädigung wird der eine oder andere Descartes-Aphorismus hinterhergeworfen.

Als die 18-jährige Kristina (Malin Buska) den Thron besteigt, verlangt sie in ihrer Regierungserklärung gegen den Willen von Bischöfen und Generälen, nach 30 Jahren den Krieg zu beenden. Während der Friedensverhandlungen lässt sie Prag einnehmen, um in den Besitz der legendären Kunstsammlung zu gelangen. In den schwedischen Wintern verlangt es sie nach einer Bettgefährtin. Für diesen traditionellen und daher unverdächtigen Dienst wird die Kammerzofe Ebba Sparre (Sarah Gadon) gewählt, die zuerst die kalten Laken und später das Herz der Königin erwärmt. Eine Enttäuschung ist nur das Volk, das gegenüber Freiheit und Kultur dem Freibier den Vorzug gibt. Da sich die jungfräuliche Königin weigert, ihren dynastischen Verpflichtungen nachzukommen, lässt der Reichskanzler Axel Oxenstierna (Michael Nyqvist) die geliebte Bettgefährtin entführen, treibt damit aber die Königin an den Rand des Wahnsinns und zum Thronverzicht. Unter Mitnahme des Staatsschatzes verabschiedet sich Kristina – kaum 26 Jahre alt – nach Rom. Diese unfreiwillige Parodie auf das höfisch-erotische Kino lässt die Sehnsucht nach einem neuen Film von Mika Kaurismäkis jüngerem Bruder Aki wachsen. (p. a.)