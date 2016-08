Von Peter Angerer

Innsbruck – Jahrelang lehnte an einer Wand in Lucian Freuds Atelier eine Leinwand, auf der er nach einem Arbeitstag mit einer Spachtel die Farb­reste auftrug. Irgendwann waren neben den Ablagerungen auch die Verwerfungen eines Lebens zu sehen. Eine Reproduktion des Selbstporträts des nackten Künstlers hängt vor Julietas Schreibtisch, auf dem die Altphilologin die Geschichte ihres Lebens aufzuschreiben beginnt. Sie denkt dabei an eine einzige Leserin, die seit Jahren verschwunden ist. Deshalb beginnt Julieta (Emma Suárez) ihren Text wie einen Brief mit „Liebe Antía“. Es ist ein Hilfeschrei, denn Julieta, überwältigt und erschlagen von den Katastrophen ihres Lebens, ist dabei zu ersticken.

Pedro Almodóvar begann als Autodidakt nach dem Ende der Franco-Diktatur, als Regisseur zu arbeiten. Zu einer Zeit, als plötzlich Filme möglich wurden, an die zu denken unter dem Regime verfolgt worden wäre. Almodóvar war nie ein politischer Filmemacher, aber seine schrillen, dem Geist der Popkultur folgenden Geschichten über die Subkulturen in Madrid und Barcelona ergaben dann doch so etwas wie eine soziologische Beschreibung der Post-Franco-Ära. Ließ sich Almodóvar beim Schreiben seiner ersten Filme noch von seiner Begeisterung für die haarsträubenden Geschichten aus der Regenbogenpresse inspirieren, ist er inzwischen in der Weltliteratur angekommen. Sein 20. Kinofilm „Julieta“ folgt Erzählungen der kanadischen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro („Tricks“, Fischer Taschenbuchverlag), doch als Filmtitel würde sich auch jeder andere aus Almodóvars Filmografie anbieten – von „Labyrinth der Leidenschaften“ bis „Die Haut, in der ich wohne“, schließlich geht es um große Gefühle, Eifersucht, Versäumnisse, Tod und Wahn.

Vor 30 Jahren hat Julieta (Adriana Ugarte) ihre Schüler mit der Geschichte von Kalypso begeistert, die Odysseus mit dem Versprechen ewiger Jugend verführen wollte. Doch der griechische Held hat dieser Vision die Ungewissheit der Irrfahrt über das Meer vorgezogen. An dieser Geschichte gefällt der Lehrerin auch die Spiegelung in ihrem Leben, da sie sich vorstellen könnte, mit dem galizischen Fischer Xoan (Daniel Grao) eine Familie zu gründen. Dagegen sprechen vorerst noch Xoans im Koma liegende Ehefrau und die Haushälterin Marian (Rossy de Palma), die keine Abweichung von den moralischen Regeln duldet. Mit ähnlicher Strenge begegnet Julieta ihrem Vater, der sich wegen der Demenzerkrankung seiner Frau mit einer jungen Geliebten tröstet. Als Julieta nach dem Tod von Xoans Frau endlich in das Haus des Fischers ziehen kann und die gemeinsame Tochter Antía geboren wird, folgen einige Jahre des Glücks, über die Julieta in ihrem Text wie ein Vogel fliegt.

Die Tragödie beginnt mit der Entdeckung der Eifersucht. Julieta entzieht dem untreuen Fischer die Verheißung der ewigen Jugend, doch im Gegensatz zu Odysseus findet Xoan bei einem Unwetter den Tod. Jeder der Überlebenden – Julieta, Antía und Marian – hat nur einen Puzzlestein zur Lösung des Rätsels in der Hand, aber das Misstrauen zerstört die Beziehungen. Sogar den Zuschauern bietet Almodóvar nur das eine oder andere Symbol zur Deutung an, was sich bald wie eine Übung in einem Filmseminar anfühlt.