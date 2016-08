Innsbruck – Nach dem Startschuss für die Dreharbeiten eines Films beginnen Trailer-Regisseure, mit dem vorhandenen Mustermaterial eine Geschichte in der vorgegebenen Dauer von einer Minute und 30 Sekunden zu entwickeln, die mit dem fertigen Film gar nichts zu tun haben muss. Mit lauten Geräuschen und Musik sollen sich die Bilder als Appetithäppchen im Aufmerksamkeitswettbewerb der neuen Medien und Netzwerke behaupten, um die Nutzer zu Marketingstrategen und Verteilern der Botschaft zu machen.

Bei Paul Feigs Fortsetzung von „Ghostbusters“ wurde diese Strategie zum Desaster, das allerdings im Trailer bereits vorausgesehen wurde. Darin wird lediglich der Geniestreich der Casting-Abteilung präsentiert, die vier männlichen Gespensterjäger durch ein Damenensemble zu ersetzen. Das genügte, eine Hasswelle gegen Film und Macher auszulösen, als stünde eine Präsidentenwahl vor der Kinotür. Bei einem Einsatz während eines Rockkonzerts lässt sich die (farbige) Geisterjägerin Patty (Leslie Jones), darauf vertrauend, aufgefangen zu werden, im Stil von Iggy Pop in das Publikum fallen. Doch die Fans weichen zurück und Patty klatscht auf den Betonboden. Die Frage „Ist das ein Rassismus-Ding oder ein Frauen-Ding?“ wird damit zu einem Kommentar. Nur im Film ist Ozzy Osbourne als stiller Genießer der Szene zu sehen.

Die Zeiten und New York haben sich geändert. Die alte Feuerwache, von der die Ghostbusters 1984 aufgebrochen sind, um die Welt zu retten, ist wegen der Immobilienpreise nicht mehr zu finanzieren, weshalb die neuen Ghostbusters ihr Lager in einem heruntergekommenen China-Restaurant aufschlagen.

Wegen einer Jugendsünde verliert Erin (Kristen Wiig) ihre Festanstellung als Quantenphysikerin an der Columbia-Universität. Ihr mit Abby (Melissa McCarthy) geschriebenes Buch über Geister ist bei Amazon zum Bestseller geworden. Die Tantiemen finanzieren immerhin die Grundlagenforschung für die Geisterjagd, zu der noch Holtz­mann (Kate McKinnon) als Ingenieurin und Patty, die viel über unheimliche Begegnungen in den U-Bahn-Schächten erzählen kann, als Fahrerin dazustoßen.

Paul Feig, der mit „Braut­alarm“ und „Spy“ einige der originellsten Komödien der vergangenen Jahre abgeliefert hat, orientiert sich bei seiner Neuaufstellung des Geisterkults weniger am Original, sondern gleich an den Klassikern der Kinokomödie. Wie die Marx Brothers wirbeln die vier Frauen durch die vom Bösen bedrohte Metropole, die berüchtigten Schleimgemetzel erhalten bei Feig den Charme – wenn auch in 3D – von Tortenschlachten. Den Part der obligaten Blondine übernimmt – mit viel Selbstironie – Chris Hemsworth. (p.a.)