Berlin – Sie zählt zu den gefragtesten Stars des unabhängigen US-Kinos, dreht derzeit faktisch einen Film nach dem anderen. Die sarkastische Komödie „Wiener Dog“, in der sie neben Danny DeVito agiert, ist erst dieser Tage bei uns angelaufen, und schon kommt Gret­a Gerwig in einem weiteren Film. In „Maggies Plan“, heuer Berlinale-Beitrag, ist Ethan Hawke ihr Partner. Arthur Millers Tochter Rebecca hat inszeniert. Die TT hat die 33-jährige Schauspielerin in Berlin zum Interview getroffen.

Quentin Tarantino hält Sie für „eine der sinnlichsten Schauspielerinnen auf dem Planeten“, für Ben Stiller sind Sie „ein Naturtalent und -ereignis auf der Kinolein­wand“, ein US-Kino­kritiker sah in Ihnen „eine moderne, junge Catherine Deneuve“. Wie gefällt Ihnen das?

Greta Gerwig: Es ist natürlich sehr schmeichelhaft. Aber die Schuhe von Catherine Deneuve sind mir eindeutig zu groß.

„Maggies Plan“ ist zunächst, ein eigenes Kind zu kriegen. Dafür tüftelt sie einen eigenartigen Plan aus. Aber Pläne schmieden bleibt auch danach ihr Hobb­y. Wie schaut Gretas Plan aus?

Gerwig: Rollen spielen, Drehbücher schreiben, Filme inszenieren. Langsam muss ich mich beeilen.

Warum?

Gerwig: Ich will noch so viel erreichen in meinem Leben. Seit 4. August bin ich 33, eine Art „magische Zahl“ für mich, denn mit 33 wurde Jesus ans Kreuz geschlagen.

Was Ihnen ja nicht droht?

Gerwig: Nein, nein, ein Vergleich mit Jesus wäre Blasphemie. Doch meine Erziehung an einer katholischen Schule hat mich fürs Leben geprägt, und ich muss sehr oft an Jesus denken. Mit 29 hat er herausgekriegt, dass er Gottes Sohn ist, und mit 33 wurde er gekreuzigt. Geht mir nie aus dem Kopf.

Was hat Ihnen an „Maggies Plan“ getaugt?

Gerwig: Als mir Rebecc­a Miller das Drehbuch schickte, habe ich nicht viel nachgedacht. Denn mit ihr wollte ich schon immer arbeiten. Da ahnte ich noch nicht, welchen gewaltigen Charakter sie sich da für mich ausgedacht hatte. Als sie sich kurz nachher meldete, fragte ich nur: „Bist du dir sicher, dass du keine Berühmtere wolltest als mich?“ Zur Vorbereitung hatten wir dann viel Zeit, denn sie lebt im selben Häuserblock in New York wie ich. Ich war übrigens erstaunt, welchen Hauptschauplatz sie sich als Maggies Studio ausgedacht hatte. Denn dort sah es genauso aus wie bei mir. Ohne dass wir einander vorher je begegnet wären.

Was ist einer der markanten Punkte in Ihrem Appartement?

Gerwig: Das, was man Bibliothek nennen könnt­e. Ich besitze unendlich viel­e Bücher.

Und die lesen Sie auch?

Gerwig: Natürlich.

Wovon zum Beispiel waren Sie begeistert?

Gerwig: Klingt vielleicht banal, aber natürlich von Shakespeare. Und von John Milton, „Das verlorene Paradies“ kann ich fast auswendig. Mit den Philosophen hatte ich sehr intensive Phasen: Platon, Aristoteles, Kant, Descartes, Nietzsche. Und wie viele Nächte habe ich wohl über Wittgenstein gebrütet? Noch einer: Blais­e Pascal, ein ganz Großer, der einen wunderbaren Satz geschrieben hat. Nämlich: Das Herz hat Gründ­e, die der Verstand nicht kennt. Ich bin effektiv ein Bücher­narr. Ich lese sie nicht, ich esse sie.

Welches ganz aktuell?

Gerwig: „My Brilliant Friend“ von der Italienerin Elena Ferrante. Die ungewöhnliche Geschichte von zwei Freundinnen. Kommt übrigens bald in deutscher Version raus.

In Ihren Filmen sieht man Sie immer wieder tanzen. Hat das besondere Gründe?

Gerwig: Ich wollte Tänzerin werden, doch dafür war ich nicht gut genug. Also erfülle ich mir diesen Traum in meinen Filmen.

Woody Allen ist einer der berühmtesten New Yorker. Fühlen Sie sich von ihm beeinflusst?

Gerwig: Nach so vielen Filmen, die er gemacht hat, ist es unmöglich, nicht von ihm beeinflusst zu sein. Ich studiere auch immer und überall Menschen und baue viel­e Details in die von mir entworfenen Figuren ein. Nachdem ich „Frances Ha“ geschrieben hatte, waren einige beleidigt. Dem Anschein nach hatten sie sich, trotz bewusst starker Verfremdung, im Film wiedergefunden. Das sollte bei Maggie niemandem passieren. Denn das ist Rebeccas Figur, nicht meine.

Was, denken Sie, zeichne­t Sie als Künstlerin aus?

Gerwig: Dass ich schon immer meinem Bauchgefühl und meinen Intuitionen vertraut habe. Eine Zeitlang glaubte ich, dass mein emotionaler Bezug zu meinen Texten eine intellektuelle Schwäche war. Das führte mich in eine depressive Phase. Bis die Erleuchtung kam: Ja, ich durfte, ich musste sogar emotional sein.

Was ist in Ihrem Lebe­n noch besonders wichti­g?

Gerwig: Der Umgang mit originellen Menschen. Schon in meiner Schulzeit hing ich wahnsinnig gern mit Komödianten herum, ich war förmlich hungrig nach solchen Leuten. Und die Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit.

Speziell warum?

Gerwig: Weil ich eine gute Lacherin bin.

Das Interview führte Ludwig Heinrich